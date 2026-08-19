Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarında, bir yükseköğretim programına en yüksek oranda öğrenci yerleştiren lise türü sosyal bilimler liseleri oldu.

YKS yerleştirme oranında sosyal bilimler liseleri zirvede yer aldı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarında, bir yükseköğretim programına en yüksek oranda öğrenci yerleştiren lise türü sosyal bilimler liseleri oldu.

Üniversite adayları için 29 Temmuz-10 Ağustos'ta gerçekleştirilen tercih sürecinin ardından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026-YKS yerleştirme sonuçları dün açıklandı.

AA muhabirinin, YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgilerden derlediği verilere göre, sınava giren 2 milyon 255 bin 76 adaydan, 2 milyon 187 bin 747'sinin yerleştirme puanı hesaplandı.

Bu adaylardan 1 milyon 279 bin 439'u tercihte bulundu, 908 bin 308 aday ise yerleştirmeye başvurmadı.

Yerleştirme başvurusunda bulunan öğrencilerden örgün ve açık öğretim fakültesindeki bir lisans veya ön lisans programına yerleşen öğrenci oranları, okul türlerine göre farklılık gösterdi.

Buna göre, sosyal bilimler liseleri mezunlarından tercihte bulunan 10 bin 98 adayın 8 bin 657'si bir yükseköğretim programını kazandı, tercihte bulunan öğrencilerin yüzde 85,73'ü üniversiteye yerleşmiş oldu.

Fen liselerinden yüzde 80'in üzerinde yerleşme başarısı

Sosyal bilimler liselerini yüzde 82,68'lik oranla fen liseleri izledi. Özel fen liselerinden yerleştirmeye başvuran 19 bin 651 adayın 16 bin 271'i, resmi fen liselerinden yerleştirmeye başvuran 37 bin 898 adayın 31 bin 316'sı üniversiteli oldu.

Yabancı dilde eğitim veren özel liseler ise tercihte bulunan 103 bin 363 öğrenciden 78 bin 386'sının üniversiteye yerleşmesiyle yüzde 75,83'lük yerleşme oranı elde etti.

Anadolu liselerinde yüzde 65, imam hatip liselerinde yüzde 59 yerleşme oranı

En çok sayıda adayın yerleştirmeye başvurduğu Anadolu liselerinde, tercih yapan 514 bin 605 öğrenciden 334 bin 577'si bir yükseköğretim programına yerleşmeye hak kazandı, bu okul türünde yerleşme oranı yüzde 65,02 olarak gerçekleşti.

İmam hatip liselerinde üniversite tercihi yapan 120 bin 441 adaydan 71 bin 630'u bir yükseköğretim programına yerleşti. Böylelikle yüzde 59,47'lik başarı oranı sağlandı.

Mesleki eğitim veren liselerde ise tercihte bulunan 280 bin 861 adaydan 109 bin 800'ü üniversiteye yerleşti. Bu okul türünde yerleşme oranı yüzde 39,09 oldu.

Kabataş Erkek Lisesi'nden 5 öğrenci, ilk 5'e girdi

İstanbul'da Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinden YKS'de ilk 5'e 5 öğrenci, ilk 10'a 5 öğrenci, ilk 100'e 22 öğrenci, ilk 500'e 46 öğrenci, ilk 1000'e ise 83 öğrenci girdi. ​Toplam 173 mezun veren Kabataş Erkek Lisesi'nde, 129 öğrenci yurt içindeki üniversitelere yerleşti.

Kabataş Erkek Lisesi ​İstanbul Teknik Üniversitesine (İTÜ) 29, ​Boğaziçi Üniversitesine 18, ​İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşaya 15, ​Koç Üniversitesine 13 öğrenci gönderirken, öğrencilerin en çok tercih ettiği diğer üniversiteler sırasıyla İstanbul,​ Galatasaray, Marmara, ​Sabancı, ​Yıldız Teknik ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri oldu.

Öte yandan Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinin de aralarında bulunduğu 19 farklı üniversiteye de birer öğrenci yerleşti.

Bu okulda 57 öğrenci mühendislik, 38 öğrenci tıp, 14 öğrenci iktisadi ve idari bilimler, 4 öğrenci hukuk, 2 öğrenci de eğitim fakültesindeki bölümleri tercih etti, toplam 35 öğrenci ise yurt dışındaki üniversitelerden kabul aldı.

YKS'de İstanbul Erkek Lisesinden de 21 öğrenci ilk 1000'e girme başarısı gösterdi.

Öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Koç Üniversitesi Ekonomi gibi programların yanı sıra farklı ve disiplinler arası alanlara yöneldi.

Cağaloğlu Anadolu Lisesinden mezun olan 132 öğrenciden 110'u yurt içindeki üniversitelere girmeye hak kazandı. Mezunlar arasından bazı öğrenciler ise yurt dışındaki üniversitelere kabul edildi.

Öğrenciler tarafından tercih edilen yurt içi üniversiteler ve öğrenci sayıları şöyle:

"Türk-Alman Üniversitesi 19 öğrenci, Boğaziçi Üniversitesi 10 öğrenci, İstanbul Üniversitesi 9 öğrenci, Galatasaray Üniversitesi 4 öğrenci, İTÜ 14 öğrenci, Yıldız Teknik Üniversitesi 10 öğrenci, Koç Üniversitesi 7 öğrenci, Ortadoğu Teknik Üniversitesi 3 öğrenci, Hacettepe Üniversitesi 1 öğrenci, Sabancı Üniversitesi 1 öğrenci."

Diğer üniversiteleri tercih eden öğrenci sayısı ise 32 oldu. Bu okulda 67 öğrenci mühendislik, 20 öğrenci tıp tercih ederken, 10 öğrenci dil bilimi, fizik, kimya, matematik, moleküler biyoloji ve psikoloji gibi bölümlerden oluşan temel bilimlere, 8 öğrenci ekonomi, işletme, iktisat bölümlerine, 5 öğrenci de hukuk fakültesine yerleşti.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin tercihi mühendislik ve tıp oldu

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinden ise 24 öğrenci İTÜ'ye, 22 öğrenci Boğaziçi Üniversitesi'ne, 7 öğrenci İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşaya, 7 öğrenci ise Yıldız Teknik Üniversitesine yerleşti.

Öğrencilerden 45'i mühendislik, 33'ü tıp, 13'ü ekonomi, iktisat, işletme , uluslararası ticaret, 7'si siyaset bilimi-uluslararası ilişkiler, 4'ü hukuk, 4'ü psikoloji, 3'ü diş hekimliği, 3'ü eczacılık, 3'ü medya-sinema, 3'ü ilahiyat, 2'si matematik, 2'si de tarih bölümlerini tercih etti.

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarından 13 öğrenci ilk 1000'e girdi

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunlarından ilk 1000'e 13 öğrenci girdi.

Bu okuldan mezun öğrencilerin yerleştiği öne çıkan üniversiteler ve kazanan sayıları ise şu şekilde:

"Boğaziçi Üniversitesi 18 öğrenci, Galatasaray Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi, Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi 1'er öğrenci, Gebze Teknik Üniversitesi 6 öğrenci, Koç Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi 2'şer öğrenci, İTÜ 12 öğrenci, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 5 öğrenci, Marmara Üniversitesi 15 öğrenci, Sabancı Üniversitesi 3 öğrenci, Yıldız Teknik Üniversitesi 6 öğrenci, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 4 öğrenci."

Bu okulda 5 öğrenci hukuk, 3 öğrenci diş hekimliği ve eczacılık, 12 öğrenci tıp, 45 öğrenci mühendislik, 22 öğrenci iktisadi ve idari bilimler, 11 öğrenci temel bilimler, 2 öğrenci ilahiyat, 2 öğrenci eğitim fakültesi, 3 öğrenci de sağlıkla ilgili bölümleri tercih etti.

Ankara Fen Lisesinde tercih yapan öğrencilerin tamamı üniversiteye yerleşti

Ankara Fen Lisesinde YKS'ye giren ve tercihte bulunan 65 öğrencinin tamamı üniversiteye yerleşti. Bu okulda en yüksek puanı alan öğrencinin tercihi Bilkent İhsan Doğramacı Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği oldu.

Pursaklar Fen Lisesinin 109 mezunundan 82'si tercihte bulundu ve tamamı üniversiteye yerleşti. Bu öğrencilerin 52'si tıp, 23'ü mühendislik bölümlerini tercih etti. Bu okulda YKS'de en yüksek puan alan öğrenci, Bilkent İhsan Doğramacı Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğine yerleşti.

Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesinin 68 mezunundan 43'ü tercihte bulundu, bu adayların 34'ü bir yükseköğretim programına yerleşti. Adayların 17'si tıp, 10'u mühendislik, 3'ü de tercihini diş hekimliğinden yana kullandı. Okulun en yüksek puanı alan öğrencisi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni (İngilizce) kazandı.

Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesinden ise 133 mezundan 65 öğrenci tercih yaptı ve tamamı üniversiteye yerleşti. Bu öğrencilerin 30'u tıp, 25'i mühendislik, 2'si eczacılık, 2'si uluslararası ilişkilere yerleşirken, 5 öğrenci de moleküler biyoloji ve genetik, istatistik, hemşirelik, grafik tasarım ve işletme bölümlerine yerleşme başarısını gösterdi.

Atatürk Anadolu Lisesinde üniversiteye yerleşen 211 öğrenciden 90'ı tıp, 100'ü mühendislik, 2'si mimarlık, 5'i iktisadi ve idari bilimler, 5'i hukuk fakültelerini kazandı.

İzmir de "tıp ve mühendislik" dedi

Toplam 81 mezun veren İzmir Fen Lisesinde 59 öğrenci istediği üniversiteye yerleşti. Öğrencilerin 29'u mühendislik, 23'ü ise tıp fakültelerini tercih etti. 10 öğrenci ODTÜ'ye, 6 öğrenci İTÜ'ye, 5 öğrenci ise Koç Üniversitesi'ne yerleşmeye hak kazandı.

Bornova Anadolu Lisesinden 187 öğrenci üniversiteye yerleşirken, bu öğrencilerin 42'si tıp fakültelerini tercih etti. Söz konusu okuldan 14 öğrenci İTÜ'yü, 12 öğrenci Yıldız Teknik Üniversitesini, 6 öğrenci Boğaziçi Üniversitesini, 7 öğrenci de Hacettepe Üniversitesini kazandı.

İzmir Atatürk Lisesinde ise 182 öğrenci üniversiteye yerleşti, öğrencilerin 81'i mühendislik, 64'ü tıp, 2'si ise hukuk fakültesinden yana tercihini kullandı. Bu okuldan İTÜ'ye 23, ODTÜ'ye 15, Bilkent Üniversitesine 7, Boğaziçi Üniversitesine 3, Koç Üniversitesine ise 5 öğrenci yerleşti.