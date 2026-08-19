Bursa'da orman dışı alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Bursa'nın Mudanya ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Çekrice Mahallesi mevkisinde orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu'da çıkan orman yangını karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Ağaççılar köyü mevkisinde yerleşim alanına yakın ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Karadan müdahaleyle alevleri kontrol altına alan ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Valilik açıklaması

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 14.06'da orman yangını çıktığı ihbarı üzerine ekiplerce derhal müdahale başlatıldığı belirtildi.

Yangına Bolu AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü Bolu Şefliği, Bolu İtfaiyesi ile İl Jandarma Komutanlığından toplam 89 personel ve 17 araçla müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Yangının çevresi ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınarak güvenlik tedbirleri alınmış olup, çevrede ve yerleşim alanlarında risk teşkil edecek herhangi bir durum bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.