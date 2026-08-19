HAVELSAN, TEKNOFEST Mavi Vatan'a bütünleşik sualtı konumlama sistemi, sualtı haritalama, gemi karina inceleme sistemi ve navigasyon koridoru oluşturma yetkinliklerine sahip AVISTA adlı yeni bir sualtı aracıyla geliyor.

HAVELSAN, sualtı aracı AVISTA'yı TEKNOFEST Mavi Vatan'da tanıtacak HAVELSAN, TEKNOFEST Mavi Vatan'a bütünleşik sualtı konumlama sistemi, sualtı haritalama, gemi karina inceleme sistemi ve navigasyon koridoru oluşturma yetkinliklerine sahip AVISTA adlı yeni bir sualtı aracıyla geliyor.

HAVELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, otonom insansız deniz araçları konusunda SANCAR ve RAFNAR ile önemli bir yetkinliğe ulaşan HAVELSAN, TEKNOFEST Mavi Vatan'da, AVISTA ismini verdiği öz kaynaklı yeni AR-GE projesini ilk kez tanıtacak.

HAVELSAN, AVISTA projesi ile GNSS erişiminin bulunmadığı sualtı ortamlarında hassas konumlandırma, üç boyutlu sualtı haritalama, gemi karinası denetim sistemi, kritik sualtı yapılarının korunması ve entegre güvenlik yeteneklerinin milli imkanlarla geliştirilmesini hedefliyor.

Sualtı sensörlerinin yüksek maliyetleri ve tedarik süreçlerinde karşılaşılan gümrük kısıtlamaları nedeniyle uygun maliyetli ve kolay erişilebilir sensörler kullanılarak platformlara akıl katan algoritmaların geliştirilmesi amacıyla ortaya çıkan AVISTA projesi, HAVELSAN'ın ÇAKA Dalış Yapabilen Hibrit İnsansız Deniz Aracı (H-İDA) projesinde de doğrudan kullanılacak yeteneklere altyapı oluşturacak.

6 serbestlik derecesine sahip uzaktan kumandalı sualtı aracını (ROV) geliştirme ve test platformu olarak kullanan HAVELSAN, AVISTA projesini platform bağımsız algoritmalar ve yazılım mimarisiyle geliştiriyor. Böylece, AVISTA'nın gelecekte farklı sualtı araçlarına entegre edilebilmesi ve ADVENT Savaş Yönetim Sistemi ile entegre çalışabilir yeteneği kazanması da hedefleniyor.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Henüz bir AR-GE projesi olan AVISTA, bütünleşik sualtı konumlama sistemi, sualtı haritalama, gemi karina inceleme sistemi ve navigasyon koridoru oluşturucu yetkinlikleri ile sualtı arama kurtarma faaliyetleri, adli vaka incelemeleri, altyapı/enerji tesislerinin sualtı denetimleri ve liman/tesis güvenliği gibi sivil ve kamu güvenliği alanlarında da kullanılabilecek.

Yakın zamanda deniz testlerine başlanması planlanan AVISTA projesinden elde edilecek yetkinlikler ADVENT MÜREN Savaş Yönetim Sistemi'nin sahip olacağı ASW, suüstü harbi, mayın harbi ve deniz yatağı harbi yetkinliklerine farklı seviyelerde katkıda bulunacak.

HAVELSAN'ın sualtı teknolojileri alanında yeni ürün ve çözümleri 2027 yılı içinde kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyor.

AVISTA, çocuklara da atölyeyle tanıtılacak

HAVELSAN, TEKNOFEST Mavi Vatan'da bu yıl çocuklara özel olarak insansız deniz araçları (İDA) atölyesi de düzenliyor.

Bu atölyede çocuklar, SANCAR İDA ile AVISTA İDA'nın özelliklerini keşfedecek ve keyifli bir yarışma ile insansız deniz aracı maketlerinin hareket kabiliyetini deneyimleyecek.

Öte yandan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı komuta kademesine ve ilgili personeline HAVELSAN'ın mevcut ve yeni sualtı yetenekleri de anlatılacak.