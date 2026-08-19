Fenerbahçeli futbolcu Sidiki Cherif, Coventry City'ye transfer oldu

Ceren Aydınonat
19 Ağustos 2026•Güncelleme: 19 Ağustos 2026
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Cherif, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 3 gol kaydetti.