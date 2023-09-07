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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Hindistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 8-10 Eylül'de Hindistan'ı ziyaret edecek.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 07.09.2023 - Güncelleme : 08.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Hindistan'a gidecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre G20 Liderleri, zirvede "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana teması altında gerçekleştirilecek üç oturumda görüş alışverişinde bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, G20 liderleriyle bir araya gelmesi, ayrıca zirveye katılan bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla temaslarda bulunması da öngörülüyor.

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