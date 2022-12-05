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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsat eşitliği ve liyakat gibi değerleri kamu ve özel sektörümüze yerleştirmenin gayretindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verilebilirlik, yenilikçilik ve liyakat gibi değerleri esas alan bir insan kaynağı kültürünü kamu ve özel sektörümüze yerleştirmenin gayretindeyiz." dedi.

Mustafa Hatipoğlu, Yunus Türk   | 05.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fırsat eşitliği ve liyakat gibi değerleri kamu ve özel sektörümüze yerleştirmenin gayretindeyiz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Yeni yüzyılın yetenek merkezi (Talent hub of the new century)" teması ile 5 ve 6 Aralık tarihlerinde ilki düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'na (İstanbul HR Forum) yazılı mesaj gönderdi.

Ülkeye teşrif ederek kıtaların ve kültürlerin buluşma noktası İstanbul'a gelen misafirlere "Hoş geldin" dileğinde bulunan Erdoğan, "Türkiye olarak fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verilebilirlik, yenilikçilik ve liyakat gibi değerleri esas alan bir insan kaynağı kültürünü kamu ve özel sektörümüze yerleştirmenin gayretindeyiz. Son 20 yılda demokrasi, temel hak ve özgürlükler, altyapı yatırımlarıyla dijitalleşme alanlarında attığımız adımlarla bu yönde çok ciddi mesafe katettik. Hangi inanca, görüşe, kökene sahip olursa olsun hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmediği, ayrımcılığa uğramadığı, hayallerine giden yolda suni engellerle karşılaşmadığı bir iklimi ülkemiz genelinde hakim kıldık." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ülkenin, insan kaynağının daha iyi yönetimi noktasında kurumsal kapasitesini daha da güçlendirdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın becerilerini ve yetkinliklerini çok daha ileriye taşıyacak, kuşatıcı ve erişilebilir insan kaynağı modelini ülkemize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bu modelin etkinliğini artırmayı, eksikliğini gidererek her açıdan tekemmül ettirmeyi hedefliyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden 3 bini aşkın katılımcıyı bir araya getiren kurumun uluslararası düzeyde tecrübe ve bilgi paylaşımına imkan vererek, bizlere, bu çabalarımıza katkı sunacağına inanıyorum."

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