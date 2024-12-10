Dolar
34.84
Euro
36.71
Altın
2,691.40
ETH/USDT
3,652.10
BTC/USDT
96,308.00
BIST 100
10,099.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "Anadoludakiler Projesi" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen, "Anadoludakiler Projesi Sergisi"ni ziyaret etti.

Yıldız Nevin Kasım  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "Anadoludakiler Projesi" sergisini ziyaret etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, sergi ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Anadoludakiler Projesi sergisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kalkınma ajanslarımız ve bölge kalkınma idarelerimiz aracılığıyla 81 ilimizde hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi, ülkemizin coğrafi, kültürel ve geleneksel zenginliklerini koruyup tanıtmayı amaçlıyor. Proje ile 3B, yani bereket, birikim ve beceri temaları altında yöresel ürünlerimiz ve zanaat eserlerimiz dijital platforma taşınarak mahalli üreticilerimizin desteklenmesi, kültür hazinemizin geleceğe aktarılması hedefleniyor. Projemizin uygulanmasına katkı verenleri tebrik ediyor, projenin çok daha geniş kitlelere ulaşmasını, yöresel ürünlerimizin ve kültür değerlerimizin korunmasında öncü bir rol oynamasını temenni ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından sergi ziyaretine ilişkin ortak paylaşımda da bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
PTT, HGS'nin hacklenmesine ilişkin açıklama yaptı
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye topraklarına giren İsrail, işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini hedef almaktadır
Emine Erdoğan'dan 15. Büyükelçiler Konferansı ve Anadoludakiler Projesi sergisine ilişkin paylaşım
Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ'ı yenilgiye uğratan Irak hükümeti ve halkını tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "Anadoludakiler Projesi" sergisini ziyaret etti

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "Anadoludakiler Projesi" sergisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile "Anadoludakiler Projesi" sergisini ziyaret etti

"Diyabet sensörüyle" 28 bin tip 1 diyabet hastası çocuğun şekeri anlık takip edilecek

Emine Erdoğan'dan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine verilen bursun 2025'te 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine verilen bursun 2025'te 3 bin liraya çıkarılacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şahinbey Millet Kütüphanesi'nin açılışını yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet