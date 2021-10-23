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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize muhakkak ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize eninde sonunda muhakkak ulaşacağız. Bu uğurda tempomuzu asla düşürmeden çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

23.10.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefimize muhakkak ulaşacağız

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde AK Parti Eskişehir Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "19 yılda tüm badireleri nasıl suhuletle atlattıysak Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 limanına da ülkemizi inşallah selametle kavuşturacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözlerine ilişkin, "Sakın bu oyunlara gelmeyin, memur olarak görevinizi yaptığınız sürece bunların hiçbiri kılınıza dokunamaz." diye konuştu.

Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Milletimizin hiçbir kesimi yok ki CHP'nin tehditlerinden payını almasın. Bunu öyle korkakça yapıyorlar ki siyasetçi olarak insan bunlar adına hicap duyuyor."

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