Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesinde Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Milli Savunma Üniversitesine geldi.
Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katılan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
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