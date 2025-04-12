Dolar
38.03
Euro
43.20
Altın
3,238.73
ETH/USDT
1,594.50
BTC/USDT
83,505.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı yeni iç ve dış hat terminal binalarının resmi açılışını gerçekleştirecek.

Zafer Fatih Beyaz  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının açılışını yapacak

Antalya

Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Antalya Havalimanı yeni iç ve dış hat terminal binalarının resmi açılışını gerçekleştirecek. Kamu-özel sektör işbirliğiyle yapılan, yolcu garantisi olmayan projeyle havalimanının yıllık kapasitesi 35 milyondan 82 milyona yükselecek." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadıköy'de bıçaklı saldırıda ölen Minguzzi'nin ailesini tehdit eden zanlı adliyede
Meteorolojiden zirai don uyarısı
Avcılar'da durakta bekleyen metrobüse başka bir metrobüs çarptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının açılışını yapacak
Antalya Diplomasi Forumu'nda "Balkanlar'da Müreffeh Bir Gelecek İçin Bölgesel Sahiplenme" paneli düzenlendi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının açılışını yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor

İsviçre'nin Die Weltwoche dergisinden "Büyük Erdoğan" makalesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in katliamlarına sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in katliamlarına sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda liderlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda liderlerle bir araya geldi
Bakan Uraloğlu: Antalya Havalimanı, İstanbul Havalimanı'ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2. havalimanı olacak

Bakan Uraloğlu: Antalya Havalimanı, İstanbul Havalimanı'ndan sonra yolcu kapasitesi en yüksek 2. havalimanı olacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet