Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Havalimanı yeni terminal binalarının açılışını yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı yeni iç ve dış hat terminal binalarının resmi açılışını gerçekleştirecek.
Antalya
Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Antalya Havalimanı yeni iç ve dış hat terminal binalarının resmi açılışını gerçekleştirecek. Kamu-özel sektör işbirliğiyle yapılan, yolcu garantisi olmayan projeyle havalimanının yıllık kapasitesi 35 milyondan 82 milyona yükselecek." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.