Çeşitli illerden gelen ziyaretçiler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde ağırlandı
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ziyaretçiler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde ağırlandı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gençlerimizin havacılık konusunda farkındalığını artırmak ve aramızdaki bağın her zaman güçlü kalmasını sağlayabilmek amacıyla ülkemizin çeşitli illerinden gelen her yaştan ziyaretçilerimizi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı birliklerimizde misafir ettik." ifadesine yer verildi.
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Gençlerimizin havacılık konusunda farkındalığını artırmak ve aramızdaki bağın her zaman güçlü kalmasını sağlayabilmek amacıyla ülkemizin çeşitli illerinden gelen her yaştan ziyaretçilerimizi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı birliklerimizde misafir ettik.… pic.twitter.com/zgyEyRZJk4— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 22, 2025