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Çeşitli illerden gelen ziyaretçiler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde ağırlandı

Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen ziyaretçiler Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde ağırlandı.

Yusuf Soykan Bal  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Çeşitli illerden gelen ziyaretçiler, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerde ağırlandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gençlerimizin havacılık konusunda farkındalığını artırmak ve aramızdaki bağın her zaman güçlü kalmasını sağlayabilmek amacıyla ülkemizin çeşitli illerinden gelen her yaştan ziyaretçilerimizi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı birliklerimizde misafir ettik." ifadesine yer verildi.

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