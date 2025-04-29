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Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerden deniz temizliği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı tüm birliklerde her yıl nisan ayında gerçekleştirilen geleneksel deniz temizliği yapıldığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birliklerden deniz temizliği

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı tüm birliklerde temiz çevre bilincinin pekiştirilmesi maksadıyla, her yıl nisan ayında yapılan geleneksel 'deniz ve kıyı temizliği' faaliyeti, deniz temizleme araçları, personel ve ailelerin katılımı ile gerçekleştirildi." ifadeleri yer aldı.

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