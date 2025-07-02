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İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
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Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde devam eden "Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı"na ilişkin görüntü paylaştı.

Yusuf Soykan Bal  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı devam ediyor

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Anadolu-2025 Özel Kuvvet Tatbikatı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı ev sahipliğinde, 19 ülkenin fiili, 3 ülkenin gözlemci olarak katılımıyla devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

02.07.2025

Paylaşımda, tatbikata ilişkin görüntülere yer verildi.

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