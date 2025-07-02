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Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 16.58'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emrullah Cesur  | 02.07.2025 - Güncelleme : 02.07.2025
Erzurum'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Köprüköy olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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