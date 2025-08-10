Dolar
Gündem

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Burak Akay, Ercan Özçetin  | 10.08.2025 - Güncelleme : 10.08.2025
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Ercan Özçetin/AA

Çanakkale

Lapseki'ye bağlı Umurbey beldesi Gökköy mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları bölgeye sevk edildi.

Çoğunlukla meyve bahçelerinin bulunduğu alanda alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, yangına 3 uçak, 5 helikopter ile havadan 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 91 personelle karadan müdahale edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Şu an itibarıyla yerleşim birimlerini tehdit eden bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli esiyor. Azami dikkat gösterelim." ifadelerine yer verildi.

