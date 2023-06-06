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Buğday ve arpa alım fiyatları Konyalı üreticiyi memnun etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2023 hasat dönemindeki buğday ile arpanın alım fiyatları ve teşvik rakamları Konyalı üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Zehra Melek Çat  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Buğday ve arpa alım fiyatları Konyalı üreticiyi memnun etti Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, AA muhabirine, İç Anadolu Bölgesi Orta Anadolu bölümünde üretimin hububat ağırlıklı olması ve bunun desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Bu yıl Konya Ovası'nda hububat ekim alanlarının yüzde 5-10 arttığını dile getiren Çevik, "Bu fiyatın üretimi destekleyeceğine inanıyorum. Piyasanın beklediği fiyat ve 1000 lira destekle çiftçimizin eline 9 bin 250 lira geçecek. Gübre ve enerji gibi girdilerde düşüş var, bu da çiftçimizi memnun edecek bir fiyat" dedi.

Çevik, Konya'da nisan, mayıs yağışlarına bağlı olarak rekoltenin yüksek olmasını beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Afet olmadan sezona yetişirsek bereketli bir yıl olur. Türkiye genelinde 21 milyon ton civarında hububat bekliyorum inşallah. Hedeflerimiz bu şekilde. Bu fiyatlarda üreticimizin maliyet fiyatları üzerinde bayağı bir kar rehabilitesi var. Bu da iyi bir şey üreticimiz tarafından. Çünkü üreticimiz de bir yıl emek veriyor. Bu fiyatın üreticimizin emeğinin karşılığı olduğunu düşünüyorum."

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