Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın cenaze namazına katıldı.

Zafer Fatih Beyaz, Abdullah Sarica  | 13.09.2025 - Güncelleme : 13.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başdanışmanı Hamdi Kılıç'ın cenaze namazına katıldı Fotoğraf: Harun Özalp/AA

Ankara

Başkentte bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede vefat eden Kılıç için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Cenazeye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirleri Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Fahrettin Altun ile Kılıç'ın yakınları katıldı.

Hamdi Kılıç'ın ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da aile yakınlarının yanına giderek taziyelerini iletti.

Kılınan cenaze namazı ve edilen duaların ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Şu anda musallada bulunan değerli dava yol arkadaşımız Hamdi kardeşimiz, uzun bir süre gerçekten ağır bir hastalıkla imtihan oldu. Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Hamdi kardeşimiz, güçlü bir kalemdi, güçlü bir beyindi, bir fikir adamıydı. Yanımızda bir mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı, işini yolda koymadı. Bütün bu süre boyunca, rahatsızlığı dönemi içerisinde de işini aksattığına şahit olmadım. Son ana kadar, hele hele vasiyetindeki anı öğrendiğimde çok daha da gerçekten Rabb'ime şu niyazda bulundum, 'Ya Rab bizleri inşallah cennetinle, cemalinle, sevgili Habibinin Liva-ül hamd ismiyle müsemma sancağı altında müşerref eyle.' Şu anda bu cenaze namazına iştirak eden kardeşlerimden de Allah razı olsun. Rabbim birlikte bizleri haşru cem eylesin inşallah. Hep birlikte tekrar burada ruhu şerifleri için birer Fatiha okuyalım."

Törenin ardından Kılıç'ın cenazesi, Gölbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

