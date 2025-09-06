Birçok ilde Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi
Küresel Sumud Filosu’na destek için Türkiye’nin birçok ilinde yürüyüşler yapıldı.
Ankara
Üsküdar'da Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü gerçekleşti. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, İslami Dayanışma Platformu ve Filistin'e Destek Platformu tarafından Küresel Sumud Filosu'nu desteklemek için Üsküdar'da yürüyüş düzenlendi.
Fıstıkağacı Metro İstasyonu'nun önünde toplanan katılımcılar, çeşitli pankartlar açarak "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Yıkılsın Siyonist İsrail Devleti" sloganları attı.
Katılımcılar, daha sonra ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Üsküdar Meydanı'na yürüdü.
Burada Filistin Destek Platformu adına basın açıklaması yapan İsmail İleri, 44 farklı ülkeden katılımcının Küresel Sumud Filosu'nu oluşturduğunu söyledi.
Filonun insanlık vicdanının ortak yansıması olduğunu dile getiren İleri, ablukayı denizden delme girişimlerinin aynı zamanda stratejik ve tarihsel bir önemde olduğunu, direniş ve umudun sembolleri haline geldiğini kaydetti.
İleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteride İsrail askerlerinin ateş açması sonucu öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'yi ölüm yıl dönümünde anarak, "Bugün bu filoyu korumak, sadece Gazze halkının değil, tüm insanlığın ortak vicdanını korumaktır. İsrail'in saldırılarına karşı Global Sumud Filosu'nu korumak, bütün hükümetlerin ve uluslararası kurumların görevidir. Birleşmiş Milletler'in İsrail'in saldırıları ve ablukası karşısındaki etkisizliği artık kabul edilemezdir. Eğer İsrail'in saldırılarının önü alınmazsa çöken Gazze değil, uluslararası hukuk ve küresel düzen olacaktır." diye konuştu.
Gazze'ye güvenli ve kesintisiz bir insani yardım koridoru açılması gerektiğini vurgulayan İleri, uluslararası toplumu ve tüm hükümetleri derhal harekete geçmeye çağırdı.
İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım ise Gazze'ye doğru her gemi yola çıktığında İsrail'in kırmızı alarm verdiğini belirtti.
Yıldırım, "Bu sefer yeryüzünden o kadar çok insan gemilere bindi ve o kadar çok gemiler alındı ki artık bu ablukanın kalkma kararlılığını bütün insanlık gösteriyor. 'Bizler Müslümanlar olarak bu işin neresindeyiz?' sorusuna ancak şu cevabı veririz: Biz, tam ortasındayız çünkü Türkiye'den yardımlar toplandı ve bu gemiler satın alındı." ifadelerini kullandı.
Katılımcılar, basın açıklamasının ardından dağıldı.
Filistin'e Özgürlük Platformundan Kadıköy'de Gazze'ye destek yürüyüşü
Filistin'e Özgürlük Platformu, Kadıköy'de "İsrail'e tam ambargo, Filistin'e özgürlük" sloganlı yürüyüş düzenleyip basın açıklaması yaptı.
Boğa heykelinin önünde toplanan katılımcılar, çeşitli pankartlar açıp sloganlar attı.
Katılımcılar, daha sonra ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla İskele Meydanı'na yürüdü.
Daha sonra katılımcılar tarafından basın açıklaması okundu.
Açıklamada, dünyanın birçok şehrinde yüz binlerce insanın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına "dur" demek için meydanlarda olduğu belirtildi.
Ablukaya direnen Gazze'ye selam gönderilen açıklamada, "Bugün, resmi açıklamalara göre yaklaşık 63 binden fazla Filistinlinin adını haykırma günü. 18 binden fazla Filistinli küçücük çocukların adını haykırma günü. İsrail 23 aydır Gazze'ye saldırıyor. Siyonist katiller, kadınları, çocukları, hayvanları, ağaçları katlediyor. Tarihi, binaları, okulları, hastaneleri, yolları her şeyi küle çevirmeye çalışıyorlar. Gazze'de çocuklar açlıktan ölüyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, İsrail'in, Gazze'yi tamamen işgal operasyonu için 60 bin yedek askeri göreve çağırdığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"23 ayda işgal devletinin Gazze'de yarattığı yıkımın bilançosu çok ağır. Bu yüzden Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneğinin (IAGS) 500 üyesinin yüzde 86'sı, 'İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki politikaları ve eylemleri, Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin (1948) 2. maddesinde belirtilen soykırımın yasal tanımına uymaktadır' ifadesini içeren kararı destekledi. İsrail, yaşlı, hasta, çocuk, kadın ayrımı yapmaksızın binlerce Filistinliyi esir tutuyor."
"Sumud Filosu onurumuzdur"
Küresel Sumud Filosu'nun, İsrail'in soykırımcı ablukasını dağıtmak için yola çıktığına dikkat çekilen açıklamada, "Sumud Filosu onurumuzdur. Filonun eylül ayının ortalarında Gazze açıklarına varması bekleniyor." ifadelerine yer verildi.
İzmir
İzmir'de Konak Atatürk Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, "Sumud için kararlılıkla yürüyoruz" yazılı pankart açtı.
Grup adına konuşan TÜGVA İl Başkanı Yiğit Aslanata, Gazze halkının iki yıldır büyük bir acı yaşadığını ifade etti.
Dünyanın dört bir yanında vicdanlı insanların Filistin'deki insanlara destek olmak için bir araya geldiğini vurgulayan Aslanata, yüzlerce aktivistin 80'den fazla gemi ve yelkenliyle yola çıktığını söyledi.
Aslanata, insani yardımların acilen Gazze'ye ulaştırılması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Bu filo yalnızca insani yardımı değil, aynı zamanda umudu, kararlılığı, insanlığın onurunu taşıyor. Bu bir yolculuk değil, bu bir vicdan seferberliğidir. Buradan Birleşmiş Milletler ve tüm üye ülkelere sesleniyoruz. Bu filoyu himayenize alın. Aktivistlerin güvenliğini teminat altına alın. Gazze'deki ablukanın kalkması için acil insani yardım koridoru oluşturulmalıdır. Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Bu çağrı, merhametin adaletle buluşma çağrısıdır."
Uşak
Uşak'ta Çakaloz Camii önünde toplanan vatandaşlar, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.
"Filistin Özgür Olana Dek, Mücadele Devam Edecek" pankartının açıldığı yürüyüşte, bazı vatandaşlar, "Direnen Filistin halkı kazanacak", "Filistin'deki insanlık suçuna dur de", "Filistin'e destek, siyonizme lanet", "Soykırıma göz yumma", "Soykırıma hayır" yazılı dövizler taşıdı.
Bazı vatandaşların Filistin kefiyesi taktığı yürüyüşte, çeşitli sloganlar atıldı.
15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda topluluk adına açıklamayı okuyan Huzeyfe Önder, Küresel Sumud Filosu'nda 44 ülkeden yüzlerce aktivistin yer aldığını belirtti.
Küresel Sumud Filosu'nu desteklediklerini ve katkı sunmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Önder, "Tüm dünya halkları, sivil toplum kuruluşları ve devletler bu vahşete karşı ortak bir irade koymalıdır. Sumud Filosu sadece bir yardım girişimi değil, insanlığın zulme karşı vicdani isyanıdır. Her gemiyle umut, her yolcu ile dayanışma mesajı taşımaktadır. Hiçbir zulüm ilelebet sürmez. Zalim er ya da geç hesabını verir. Filistin halkı ise direnişiyle, sebatıyla, inancıyla özgürlüğe kavuşacaktır." dedi.
Basın açıklamasının ardından katılımcılar oturma eylemi yaptı.
Konya
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından organize edilen yürüyüş için vatandaşlar, Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı.
Ellerinde bayrak ve pankartlarla Zafer Meydanı'na yürüyen kalabalık, İsrail aleyhine sloganlar attı.
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de devam eden hukuksuz abluka, işgal ve yerinden etme politikalarının, tüm dünyanın gözleri önünde canlı yayında izlenen bir soykırıma dönüştüğünü söyledi.
Filo için 44 ülkeden insanların bir araya geldiğini ifade eden Ceylan, "Küresel Sumud Filosu, insanlık vicdanının ortak yansımasıdır. Şunu unutmayalım, bu filolar insani yardım taşıyan teknelerden daha büyük bir anlama sahiptir. Bu filolar, tarihin bizleri sözlerimizle değil, en savunmasız anlarda insan hayatını korumak için attığımız adımlarla yargılayacağının farkında olduğumuzun kanıtıdır." dedi.
Ceylan, Gazze için güvenli ve kesintisiz bir insani yardım koridoru açılması ve Küresel Sumud Filosu'nun korunması gerektiğini belirtti.
Ceylan'ın konuşmasının ardından Konya'dan filoya katılan 4 gönüllü de cep telefonundan görüntülü bağlantıyla programa katılarak, filo ve direnişin öneminden bahsetti.
Aksaray
Aksaray'da da Ulu Cami önünde ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.
Yapılan duanın ardından grup adına konuşan Aksaray Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Murat Görmez, Küresel Sumud Filosu'nda 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve 80'i aşkın gemi bulunduğunu söyledi.
İnsanlığın bağrından gelen bir vicdanın sesi olmak için toplandıklarını belirten Görmez, şunları kaydetti:
"Küresel Sumud Filosu, Filistin halkının yalnız olmadığını göstermesi bakımından çok önemli. Gazze'de 2 yıldır yaşanan katliam ve soykırım tahammül edilemez duruma gelmiştir. Gazze halkı açlığa mahkum edilmekte ve uluslararası hukuk açısından tüm suçlar işlenmektedir. İşgal altındaki Filistin ve Gazze iade edilmedikçe kalıcı barış mümkün olmayacaktır. Sivil insanları, bebek, kadın, genç, ihtiyar ayrımı yapmaksızın soykırıma tabi tutmaktadır. İnsanlık tarihinin son yüzyılda gördüğü en büyük zulümlere karşı ayakta kalma mücadelesi veren Müslüman Gazze halkının yanında olmaya devam ediyoruz."
Erzurum
Erzurum'da, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yapıldı.
Erzurum'da sağlık çalışanları ve Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından sessiz yürüyüş gerçekleştirildi.
Kent merkezindeki Lala Paşa Camisi önünde bir araya gelen grup, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'nden tekrar cami önüne yürüdü.
Grup adına açıklama yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Ömer Çiftçi, Sumud Filosu'na destek için çağrıda bulunarak şunları söyledi:
"Dünyanın dört bir yanından gelen vicdanlı insanlar Gazze'ye bir kap su, bir kutu ilaç, bir avuç merhamet taşıma niyetindedirler. Onların yükü sadece erzak değil aynı zamanda insanlık onurudur. Fakat o gemiler limanlarda bekletiliyor, engelleniyor ve susturulmaya çalışılıyor. Çünkü zalimlerin en çok korktuğu şey gerçeklerin görünür olmasıdır. Filoyu desteklemeli ve gündemden çıkarmamalıyız. Zira, zalim ve aşağılık devletler gündemi başka taraflara çekip asıl gündemimiz olan Sumud Filosu'nu bastırmak isteyeceklerdir. İlerleyen günlerde gündemin değiştirilmemesi için teyakkuzda olmalı ve gücümüz nispetinde destek olmalıyız."
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugaylarının Sözcüsü Ebu Ubeyde'nin öldürüldüğüne dair iddialara da değinen Çiftçi, "Aylarca direnişin sembol sesi olmuş, Filistin'in dijital sancağı haline gelmiş Ebu Ubeyde'nin şehit olduğuna dair haberler gündeme düştü. Henüz doğrulanmasa da bu haberin doğurduğu sessizlik, kalbimize saplanan acının adı oldu. Çünkü Ebu Ubeyde sadece bir komutan veya sadece bir basın sözcüsü değil, ümmetin yiğit sesiydi." dedi.
Program, dua edilmesiyle sona erdi.
Amasya
Amasya'da, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yapıldı.
Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği Platformunca Sultan Bayezit Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlar, İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu ile dayanışma için bir araya geldi.
Amasya İHH Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Akgül, yaptığı açıklamada, Gazze'de 2 yıldır yaşanan durumun tahammül sınırlarını aştığını söyledi.
Gazze'de açıkça soykırım yaşandığını, halkın abluka ile açlığa mahkum edildiğini dile getiren Akgül, "Eylemlerimizle, dualarımızla, boykotlarımızla, yardımlarımızla her zaman mazlum Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmalıyız. Asıl kayıp umutsuzluğa düşüp direnişi bırakmaktır. Bizler iman ediyoruz ki zalimler yıkılacak ve kazanan izzetle direnen Müslümanlar olacak." dedi.
Sumud Filosu'nun önemine dikkati çeken Akgül, şunları kaydetti:
"Bu filo, Nuh’un Gemisi’nden sonraki en büyük insanlık alegorisi. Çünkü bu yolculukta hiçbir pasaport, hiçbir bayrak, hiçbir ideoloji bir diğerinden üstün değil. Burada kimse kimseyi kimliğinden dolayı tartmıyor, tek ölçü insan kalabilme iradesi. Bu gemilere binenler, "bizim çocuklarımız ve "onların çocukları" ayrımını çoktan reddetmiş insanlar. Onlar için Gazze’de ölen bir bebek ile kendi evlatlarının gözyaşı arasında hiçbir fark yok, işte bu yüzden bu filo bir yardım organizasyonundan fazlası. Bu filo, insanlık denen kavramın hala var olduğunu kanıtlayan yaşayan bir fotoğraf."
Etkinlikte Filistinliler için dua edildi.
Trabzon
İskenderpaşa Camisi önünde bir araya gelen Özgür Aksa Trabzon Platformu üyeleri, sloganlar atarak Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası'nın önüne kadar yürüdü.
Grup adına açıklama yapan Miraç Arslantürk, Gazze'deki mevcut ablukanın kalkması için acil insani koridor oluşturulması gerektiğini söyledi.
Arslantürk, Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye bir nefes olacağını belirterek, "Bu koridorun oluşturulması amacıyla hareket eden 44 ülkeden katılımın olduğu Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye'nin öncülük ettiği bir korsorsiyum veya BM gibi uluslararası kuruluşların nezaretinde, gerektiğinde askeri himaye de oluşturularak Gazze'ye ulaşması ve insani amaçla denizden bir insani koridorun oluşması mutlaka sağlanmalıdır." diye konuştu.
Kuran'ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından grup dağıldı.
Bayburt
Bayburt İHH İnsani Yardım Derneği ve Bayburt-Filistin Dayanışma Platformunca, Tarihi Saat Kulesi Meydanı'nda düzenlenen programda, sloganlar atıldı, dualar edildi.
Grup adına açıklamada bulunan Mehmet Anar, Gazze'de iki yıldır yaşanan durumun tahammül sınırlarını çoktan geride bıraktığını söyledi.
Anar, Gazze'de açıkça soykırım işlenirken, sivil halkın, abluka ile açlığa mahkum edildiğini belirterek, "2 milyon insan savaş yöntemi olarak açlığa maruz bırakılıyor. Sistematik olarak sürdürülen bu vahşet ABD'nin koşulsuz desteğiyle sürerken her geçen gün ölümler kitlesel hale geliyor. Tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden soykırıma karşı hem uluslararası
mekanizmalar hem de bölgesel güçler sessiz kalmaya devam ediyor." diye konuştu.
Ordu
Ordu Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen programda Sırrıpaşa Caddesi'nde toplanan kalabalık sloganlar atarak Ceren Özdemir Meydanı'na kadar yürüdü.
Grup adına konuşan Erkin Baki, Gazze'de 2 yıldır yaşananların tahammül sınırlarını çoktan aştığını söyledi.
Gazze'de açıkça soykırım işlendiğini ifade eden Baki, 2 milyon insanın bir savaş yöntemi olarak açlığa maruz bırakıldığını dile getirdi.
Baki, Filistin halkının yalnız olmadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Gazze sahipsiz değildir. Bizler bu haklı ve onurlu mücadelenin bir parçası olduğumuzu gururla ilan ediyoruz. Bugün Gazze'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmak, yarın başka coğrafyalarda yaşanacak zulümlere sessiz kalmanın zeminini hazırlamaktır. Bizler susmanın bir seçenek olmadığını biliyoruz. Zulüm karşısında susmak, zalimin yanında saf tutmaktır."
Kuran'ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından grup dağıldı.
Çankırı
Çankırı'da, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yapıldı.
Kentte bazı sivil toplum kuruluşlarınca Karatekin Parkı'nda düzenlenen programda, vatandaşlar Filistin ve Türk bayrağı ile İsrail aleyhinde slogan attı.
Grup adına açıklama yapan Çankırı İHH Başkanı Hasan Kale, insanlık tarihinde çok ölümlerin yaşandığını ancak hiçbir dönemde bugün olduğu kadar çıplak ve seyirlik olmadığını söyledi.
Gazze'de yaşananların sadece bir soykırım olmadığını, insanın kendi vicdanıyla bağını koparması anlamına da geldiğini belirten Kale, "Çünkü bu kez ölüm herkesin ekranına canlı yayınla düşüyor. Çocuklar gözlerimizin önünde ölüyor, biz ise parmaklarımızı büyük bir hızla yukarı kaydırıyoruz." dedi.
Küresel Sumud Filosu'nun amacının Gazze'ye sadece ekmek, ilaç ya da umut taşımak olmadığını, bu yolculuğun insanlığın hala ölmediğini kanıtlama çabası olduğunun altını çizen Kale, şöyle konuştu:
"Tarih boyunca bazı anlar insanlığın kaderini değiştirdi. İşte Gazze'ye doğru yola çıkan gemiler o kritik dönüm noktalarından birini temsil ediyor. Küresel Sumud Filosu, yalnızca bir yardım girişimi değil insanlığın geleceğine bırakılacak son nota. Bu gemiler başarırsa, insanlık için hala bir umut var demektir. Küresel Sumud Filosu, 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve tonlarca insani yardımla Gazze ablukasını kırmayı hedefliyor. Bu filo, Nuh’un Gemisi’nden sonraki en büyük insanlık alegorisi. Çünkü bu yolculukta hiçbir pasaport, hiçbir bayrak, hiçbir ideoloji bir diğerinden üstün değil. Burada kimse kimseyi kimliğinden dolayı tartmıyor, tek ölçü insan kalabilme iradesi. Hepsinin gözünde aynı isyan, hepsinin kalbinde aynı öfke ve aynı utanç var. Bu utanç, çocukların ölümü karşısında sessiz kalmış bir dünyaya duyulan öfke. O yüzden diyoruz ya, bu yolculuk sadece Gazze’nin değil insanlığın son umudu. Çankırı'dan insanlık için, Gazze'deki ablukayı kırmak ve soykırımı durdurmak için yola çıkan insanlığın umudu Küresel Sumud Filosu'na selam gönderiyoruz. İzzetle direnen Gazze halkına selam gönderiyoruz. Yaşasın Gazze direnişimiz, yaşasın insanlık vicdanı."
Konuşmanın ardından dua edildi.
Programa, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'daki Rabia Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirdi, Filistin'e destek sloganları attı.
İHH İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atila, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'yi, "çocukların gülüşlerinin bombaların altında susturulduğu, annelerin gözyaşlarının sel olduğu kutlu bir şehir" olarak tanımladı.
Gazze'nin sadece bir coğrafya değil, ümmetin kalbi ve insanlığın vicdanı olduğunu ifade eden Atila, şöyle konuştu:
"Ama siyonist, barbar, işgalci İsrail terör şebekesi, bu kalbi yıllardır kuşatma altında tutuyor, ilaçsız bırakıyor, gıdasız bırakıyor, elektriksiz, susuz bırakıyor. Kardeşlerimiz, açlığa ve umutsuzluğa mahkum ediliyor. 15 yıl önce Mavi Marmara ile başlayan, Madleen gemisi ile devam eden sudaki intifada, küresel bir vaziyete dönüşmektedir. Bunun somut örneği Küresel Sumud Filosu'dur. Erdem ve vicdanın adı olan bu hareketin amacı, İsrail'in Gazze ablukasını deniz yoluyla kırmak, insani yardım ulaştırmak ve küresel vicdani desteği harekete geçirmektir."
Dua okunmasının ardından program sona erdi.
Kilis
Kilis Sivil Dayanışma Platformu tarafından Şehitler Parkı'nda düzenlenen programda da sloganlar atıldı, dua edildi.
Eğitim-Bir-Sen Kilis İl Başkanı Bekir Şen, Kilis'ten dünyaya seslendiklerini söyledi.
Gazze'de yapılanın soykırım olduğunu vurgulayan Şen, "Gazze'deki durum tahammül sınırlarını çoktan geride bırakmıştır. Gazze'de açıkça soykırım yapılırken, ablukayla Gazze halkı açlığa mahkum edilmekte ve uluslararası mekanizmalar bu durumu 'kıtlık' olarak isimlendirmektedir. Tüm dünyanın gözleri önünde cereyan eden soykırıma karşı hem uluslararası mekanizmalar hem de bölgesel güçler sessiz kalmaya devam ediyor. Şayet bu sessizlik kısa bir müddet daha devam edecek olursa tarihte eşine rastlanmamış toplu ölümler gerçekleşecek." dedi.
Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.
Van ve Hakkari'de, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.
Van'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen program için Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Filistin ve Türk bayraklarıyla tekbir getirdi, Filistin'e destek sloganları attı.
Grup adına açıklama yapan platform sözcüsü Hayati Beyde, Gazze'de devam eden hukuksuz abluka, işgal ve yerinden etme politikalarının tüm dünyanın gözleri önünde canlı yayında izlenen bir soykırıma dönüştüğünü söyledi.
Gelinen noktada her gün çocukların, kadınların ve yaşlıların açlıktan hayatını kaybettiği bir tabloyla karşı karşıya kalındığını belirten Beyde, şunları kaydetti:
"Gazze'de sadece silahlar değil, açlık da bir savaş aracı olarak kullanılmakta. Gıda, ilaç ve temiz suya erişim kasten engellenmektedir. Bu tabloya bütün insanlık şahittir. Batısından doğusuna tüm dünyanın özgür ve onurlu insanları, yaşanılan bu büyük zulme daha fazla sessiz kalmayacağını en yüksek sesle dile getirmektedir.
ABD'nin ve Avrupa'nın meydanları, kampüsleri dahi tarihin doğru tarafında yer almak için eğitiminden ve kariyerinden, belki bunlardan çok daha fazlasından vazgeçmeyi göze alan insanlarla dolup taşmaktadır çünkü şahitlik sorumluluk gerektirir. İşte tam da bu sorumluluğu üstlenmek için 44 farklı ülkeden insanlar bir araya gelmiş, Küresel Sumud Filosu'nu oluşturmuştur. Bu yönüyle filo, insanlık vicdanının ortak yansımasıdır."
"Acil insani koridor oluşturulmalı"
Hakkari'de de İHH İnsani Yardım Vakfı Hakkari Derneğince Bulvar Caddesi'nde basın açıklaması düzenlendi.
Derneğin yöneticisi Yılmaz Önal, Gazze'de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez noktaya ulaştığını ifade etti.
Gazze ve insanlık için yapılan her adımı olumlu gördüklerini dile getiren Önal, "Gazze'deki mezalime yönelik parlamenter diplomasi hamlelerini değerli ve anlamlı buluyoruz fakat Gazze'nin içinde bulunduğu durumun bundan çok daha fazlasını gerektirdiğini düşünüyoruz. Gazze, geri dönülmez bir aşamaya girmiş durumda. Gazze'deki mevcut ablukanın kalkması için acil insani koridor oluşturulmalı." diye konuştu.
Kırşehir
Kırşehir'de, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.
Kırşehir Kudüs Platformu öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve çok sayıda vatandaş Cacabey Meydanı'nda toplandı.
Türk ve Filistin bayrakları ile afişler taşıyan katılımcılar, sloganlar attı.
Genç İHH Kırşehir Teşkilat Başkanı Tahir Ersoy, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'deki soykırımın dünyanın gözü önünde yapıldığını, sivil halka yönelik ablukanın ağırlaştırıldığını söyledi.
En önemli adımın "Gazze'ye insani koridor" olduğunu ve herkesin buna destek vermesi gerektiğini belirten Ersoy, "Gazze'deki ablukanın kalkması için acil çalışma yapılmalıdır. 44 ülkenin katılımının olduğu Küresel Sumud Filosu, Türkiye'nin öncülük ettiği bir konsorsiyum ve BM nezaretinde Gazze'ye ulaştırılmalıdır. Acil insani yardım karadan ve havadan da götürülmelidir. Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermeleri temin edilmelidir." dedi.
Ersoy, İsrail'in sadece Filistinliler için değil, insanlık için tehdit oluşturduğunu, en kısa sürede çözüm üretilmesi gerektiğini ifade etti.
Program, dua edilmesinin ardından sona erdi.
Kütahya
Kütahya'da Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenlendi.
Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüş için Kütahya Belediyesi önünde bir araya gelen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayrakları, döviz ve pankartlarla Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.
Grup adına açıklama yapan Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, dünyanın dört bir yanından vicdanlı insanların Gazze'ye bir kap su, bir kutu ilaç, bir avuç merhamet taşıma niyetinde olduklarını söyledi.
Filoya katılanların sadece erzak değil insanlık onurunu da taşıdıklarını dile getiren Yenipazar, şunları kaydetti:
"Bugün Sumud artık yalnızca Filistinlilerin sözcüğü değil. Küresel ölçekte dayanışma hareketlerinin, sokaklarda yankılanan sloganların, sosyal medyada büyüyen kampanyaların ortak diline dönüşüyor. İspanya'dan İtalya'ya, New York'tan İstanbul'a, Münih'ten Kütahya'ya kadar dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan Filistin için sokaklara çıktığında, aslında kendi Sumud'unu da ilan etmiş oluyor. Adalet, barış ve onur için ayakta kalma iradesinin belki de en haysiyetli duruşudur bu. Bizler de Kütahya'dan bu haysiyetli direnişe bu duruşumuzla katkıda bulunuyoruz."
Sumud Filosu'na katılan aktivistlerin güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Yenipazar, "Mavi Marmara ve Vicdan gemisine uluslararası sularda saldıran bu şımarık ve ahlaksız rejim, aynı tavrını yine sergileyebilir. Bedeli ödetilemeyen her saldırganlık maalesef bu arsız çetenin şımarıklığını ve cüretini de arttırmaktadır. Şimdiden dronlarla takip ve şantaja başlayan siyonist İsrail, Sumud filosuna uluslararası sularda faaliyet gösterirken müdahalede bulunabilir. Bu durum aktivistlerin güvenliği açısından ciddi risklerle karşılaşma olasılığını artırmaktadır. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler'in filoyu himayesine aldığına dair resmi bir açıklama yapmasını ve tüm üye ülkelerin bu himayeyi hayata geçirmek için bir girişim başlatmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.
Program, dua edilmesiyle sona erdi.
Batman
Batman'da Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.
İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu ile dayanışma için Batman İHH İnsani Yardım Derneği Şubesi tarafından dernek binasında basın açıklaması düzenlendi.
Basın açıklamasını okuyan Batman İHH İnsani Yardım Derneği Şubesi Başkanı Mehmet Latif Kaya, Gazze'de aylardır İsrail'in barbarca saldırılar yaptığını söyledi.
Bu saldırıların insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını belirten Kaya, bu saldırılarda kadın, çocuk, yaşlı ve masum sivillerin canice katledildiğini anlattı.
Kaya, şunları kaydetti:
"Okullar, hastaneler, ibadethaneler ve sivillerin üzerine bombalar yağmakta. Bir halkın yok edilmesi üzerine kurulu bu vahşeti lanetliyoruz. Batman İHH olarak buradan yüksek sesle ilan ediyoruz, bu sadece Filistin'in meselesi değildir. Bu insanlığın onur sınavıdır. Gazze'de dökülen her damla kan, Kudüs'te, İstanbul'da, Mekke'de, Medine'de, Bosna'da, Doğu Türkistan'da ve dünyanın dört bir yanında vicdanı olan herkese dokunmaktadır. Sessiz kalmak, bu katliama ortak olmaktır. Bugün zalime karşı en büyük direnişlerden biri Sumud Filosu'dur. Sumud, sabır, sebat, direniş ve onurlu bir dik duruştur. Filistin halkının yanına insani yardım ulaştırmak, ablukayı kırmak ve dünyaya zulmü haykırmak için yola çıkan bu filoya sahip çıkmak insanlığın namusunu korumaktır. Biz bütün imkanlarımızla, gönlümüzle ve dualarımızla Filistin'in yanındayız. Sumud Filosu'na desteğimizi bir kez daha yineliyoruz. Bütün vicdan sahibi insanları bu kutlu mücadeleye omuz vermeye çağırıyoruz."
Sakarya
Sakarya'da, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yapıldı.
Sakarya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, sloganlar atıldı, dua edildi.
Programda konuşan Anadolu İlim İrfan Kültür Derneği Başkanı Erol Demir, Sakarya'dan dünyaya seslendiklerini söyledi.
Yıllardır kendilerine medeniyet, insan, kadın ve hakkı diye ders vermeye çalışanların aslında hiçbir medeniyetinin olmadığının ortaya çıktığını savunan Demir, "Yeryüzündeki 2 milyar Müslüman adına bir damla su Gazze'ye sokamadığımız için, bir dilim ekmek sokamadığımız için boynumuz büküktür. Bunun mahcubiyetini yaşıyoruz." diye konuştu.
Abdurrahman Genco da Gazze'deki açlık ve siyonist kuşatmanın İslam ümmeti başta olmak üzere tüm dünyanın utanç kaynağı olmaya devam ettiğini ifade etti.
Gazze'de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez bir noktaya ulaştığına değinen Genco, "Gazze'de soykırım suçu açıkça, dünyanın gözünün içine baka baka işlenirken, sivil halka yönelik abluka ile Gazze halkı açlığa mahkum edilmekte ve uluslararası hukuk açısından tüm suçlar işlenmektedir. Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail imha savaşı sonucunda 18 binden fazla öğrenci şehit oldu, tüm eğitim kurumlarının yıkılması sonrası 4 bin 500 üniversite öğrencisi üniversitelerine kayıt yaptıramadı." ifadesini kullandı.
Genco, Gazze'ye uygulanan ablukanın kırılması için Vicdan, Madleen ve Hanzala gemileriyle yapılan teşebbüslerde bugünlerde Marc to Gaza ve Sumud filolarıyla yeni bir aşamaya geçildiğini, 44 ülkeden yüzlerce aktivist, 80'i aşkın gemi ve yelkenlinin katılımıyla Küresel Sumud Filosu'nun yola çıktığını aktararak, Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan filoyu kutladıklarını ve selamladıklarını söyledi.
Bilecik
Bilecik'te Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek açıklaması yapıldı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı.
Derneğin Bilecik Şube Başkanı Ercan Çakmak, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de iki yıldır yaşanan katliam ve soykırımın tahammül edilemez bir noktaya ulaştığını belirtti.
Çakmak, soykırım suçunun açıkça ve dünyanın gözünün içine baka baka işlendiğini, sivil halka yönelik ablukayla Gazze halkının açlığa mahkum edildiğini vurguladı.
Filistin'de uluslararası hukuk açısından tüm suçların işlendiğini bildiren Çakmak, "Gazze ve insanlık için yapılan her adımı olumlu görüyor ve ortak iradeyi değerli buluyoruz. Gazze'deki mezalime yönelik parlamenter diplomasi hamlelerini değerli ve anlamlı buluyoruz ancak Gazze'nin içinde bulunduğu durumun bundan çok daha fazlasını gerektirdiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
Çakmak, Gazze'deki mevcut ablukanın kalkması için acil insani koridor oluşturulması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Bu koridorun oluşturulması amacıyla hareket eden 44 ülkeden katılımın olduğu Küresel Sumud Filosu'nun, Türkiye'nin öncülük ettiği bir konsorsiyum veya BM gibi uluslararası kuruluşların nezaretinde, gerektiğinde askeri himaye de oluşturularak Gazze'ye ulaşması ve insani amaçla denizden bir insani koridorun oluşması mutlaka sağlanmalıdır. Acil insani yardım amaçlı olarak karadan ve havadan da Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için ilgili birimlerin hızla görevlendirilmesi gerekmektedir. Bildirideki Filistin topraklarında soykırım ve sömürge suçlarını işleyenlerin mahkemeler önünde hesap vermelerinin temin edilmesi çağrısını çokça önemsiyoruz. Unutulmamalıdır ki İsrail terör örgütü yalnızca Filistinliler için değil, bütün insanlık için doğrudan bir tehdit konumundadır."
Mardin
Mardin'de, Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.
Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde düzenlenen programda vatandaşlar, İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle yola çıkan Küresel Sumud Filosu ile dayanışma için bir araya geldi.
Platformun Danışma Kurulu Üyesi ve MÜSİAD Mardin İl Başkanı Bülent Tekin, yaptığı açıklamada, Gazze'de 2 yıldır yaşanan durumun tahammül sınırlarını geride bıraktığını söyledi.
Gazze'de açıkça soykırım yaşanırken sivil halkın abluka ile açlığa mahkum edildiğini dile getiren Tekin, şunları kaydetti:
"İnsanlar savaş yöntemi olarak açlığa maruz bırakılıyor. Bu vahşet ABD'nin koşulsuz desteğiyle sürerken her geçen gün ölümler kitlesel hale geliyor. Tüm dünyanın gözü önünde devam eden soykırıma karşı hem uluslararası mekanizmalar hem de bölgesel güçler sessiz kalmaya devam ediyor. Şayet bu sessizlik kısa bir müddet daha devam edecek olursa tarihte eşine rastlanmamış toplu ölümler gerçekleşecektir. Filo, sadece insani yardım değil tüm insanlığın umudunu, kararlılığını ve vicdanını da taşıyacaktır."
Daha sonra katılımcılar Filistinliler için dua etti.
Kayseri
Kayseri Filistin Dayanışma Platformu (KAYFİDAP) ve Anadolu Sivil Toplum Platformu öncülüğünde, çok sayıda vatandaş Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bürüngüz Camisi önünde toplandı.
Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıyan vatandaşlar, "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan KAYFİDAP dönem sözcüsü Erdal Ergenç, Sumud Filosu'nda 44 ülkeden yüzlerce aktivist ve 80'i aşkın geminin bulunduğunu belirtti.
Tunus açıklarında bekleyen filonun yakın zamanda Filistin'e doğru yola çıkacağını vurgulayan Ergenç, "Mavi Marmara ve Vicdan gemisine uluslararası karasularda saldıran bu şımarık ve ahlaksız rejim, aynı tavrını sürdürebilir. Şimdiden dronlarla takip ve şantaja başlayan terör devleti, uluslararası sularda filoya müdahalede bulunabilir. Bu durum aktivistlerin güvenliği açısından ciddi riskler taşımaktadır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler'in filoyu himayesine aldığına dair resmi açıklamaya yapmasını ve tüm üye ülkelerin bu himayeyi hayata geçirmek için somut adımlar atmasını acilen talep ediyoruz." diye konuştu.
Yozgat
Yozgat Filistin Dayanışma Platformu tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.
Grup adına açıklama yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Yozgat İl Temsilcisi Fatih İzci, insanlığın bağrından gelen bir vicdanın sesi olmak için meydanda toplandıklarını söyledi.
Sürecin başından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin bu zulme karşı dimdik ayakta durduğunu vurgulayan İzci, Türk bayrağının dalgalandığı bir geminin bölgeye gönderilmesi için önündeki tüm engellerin kaldırılması ve bu konuda inisiyatif alınmasını talep ettiklerini belirtti.
Küresel Sumud Filosu'nun, Filistin halkının yalnız olmadığını göstermesi bakımından önemli olduğunu vurgulayan İzci, "Bu gemi, sadece gıda ve ilaç taşımayacak, aynı zamanda tüm dünyaya barışın ve insanlığın hala var olduğunu haykıran bir sembol olacaktır." dedi.
Program, duanın ardından sona erdi.
Nevşehir
İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından Kurşunlu Camisi önünde düzenlenen programda, vatandaşlar Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıdı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, İsrail aleyhine sloganlar atıldı.
İHH Nevşehir İl Temsilcisi Tuncay Sesli, yaptığı açıklamada, Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Sumud Filosu'nun tüm devletlerin koruması altında ilerlemesi gerektiğini belirtti.
İsrail'in, uzun yıllardır Filistin'de yaptığı katliamlara dünyanın sessiz kalmasını fırsat bilerek zulümlerini artırdığını vurgulayan Sesli, "Sivil insanları, bebek, kadın, genç, ihtiyar ayrımı yapmaksızın soykırıma tabi tutmaktadır. 2010 yılında İHH öncülüğünde Gazze’ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için yola çıkan ve şehitler verilen Mavi Marmara ruhu, Gazze direnişine destek vermek isteyenlerin gönüllerinde filizlenmeye devam ediyor. İnsanlık tarihinin son yüzyılda gördüğü en büyük zulümlere karşı ayakta kalma mücadelesi veren Müslüman Gazze halkının yanında olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Program, duanın ardından sona erdi.
Muş
Muş'ta Filistin'e ve Küresel Sumud Filosu'na destek için basın açıklaması yapıldı.
Mescid-i Aksa Platformunca Kent Meydanı'nda düzenlenen programda bir araya gelen vatandaşlar, Filistin'e destek sloganları attı.
Gazze'de hayatını kaybedenler için duaların edildiği programda açıklama yapan Mescid-i Aksa Platformu Sekreteri Murat Bahar, Gazze'de iki yıldır devam eden katliam ve soykırımın insanlığın vicdanını kanatan en büyük trajedilerden biri haline geldiğini söyledi.
Çocukların açlıktan göz göre göre hayatını kaybettiği, hastanelerin ilaçsızlıktan işlevsiz kaldığı, kadınların ve yaşlıların bombalar altında yaşam mücadelesi verdiği Gazze'nin yıkımın eşiğine geldiğini belirten Bahar, şunları kaydetti:
"Uluslararası hukukun en temel ilkeleri ihlal edilmekte, soykırım suçu dünyanın gözleri önünde açıkça ve alenen işlenmektedir. Bu tablo karşısında sessizlik, yalnızca suça ortak olmak anlamına gelmektedir. Bu nedenle tüm insanlığın vicdanına sesleniyor ve atılması gereken acil adımları bir kez daha hatırlatıyoruz.
Acil insani koridor açılsın. Gazze'nin dünyaya kapatıldığı bu kuşatma zincirinin kırılması için vakit kaybetmeden denizden insani koridor oluşturulmalı. 44 ülkeden katılım sağlayan Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye'nin öncülüğünde veya BM gibi uluslararası kuruluşların nezaretinde, gerektiğinde askeri himaye altında Gazze'ye ulaşması, insani yardımların kesintisiz aktarılması için hayati önem taşımaktadır."
Adana
Adana'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye çok sayıda kişi, Filistin'e Destek Platformu ve Anadolu Sivil Toplum Platformu öncülüğünde merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir araya geldi.
"Gazze'de soykırım var", "Gazze ölüyor, insanlık uyuyor" yazılı dövizlerle yürüyüşe geçen grup, çeşitli sloganlarla İsrail'e tepki gösterdi.
Yürüyüş, merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'ndaki Gençlik Meydanı'nda sona erdi.
Burada grup adına açıklama yapan Adana Sivil İnisiyatif Meclisi Başkanı Mahmut Eraslan, Küresel Sumud Filosu'nun dünyanın dört bir yanından harekete geçtiğini belirterek, "Öfkemizi diri tutalım. İsrail'in filoya saldırması durumunda herkes teyakkuz halinde olsun." dedi.
Filoyu Tunus'ta karşılamaya hazırlanan Dr. Hüseyin Durmaz da canlı bağlantıyla gruba hitap ederek, "Allah'ın izniyle bu kez 44 ülkeden binlerce insan Gazze halkına olan borcumuzu yerine getirdik. Bu ablukayı kırmak için Akdeniz'de buluşmaya çok az kaldı. 3-4 gün sonra bütün dünyanın gündemi, bütün olaylar buraya dönecek ve o abluka sizlerin de desteğiyle kırılacak inşallah." ifadesini kullandı.
Grup, konuşmaların ardından dağıldı.
Osmaniye
Osmaniye'de de Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Bülbül Camisi önünde toplandı.
Grup, Filistin bayrakları ve İsrail'i kınayan dövizlerle Atatürk Caddesi'nde sloganlar atarak yürüdü.
Kentteki bir alışveriş merkezi önünde duran grup, burada bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.
Hatay
Öte yandan, Hatay'da da sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde TOKİ Rasulullah Camisi önünde toplandı.
Burada yapılan duanın ardından araçlarına binen grup üyeleri, Türk ve Filistin bayraklarıyla Habib-i Neccar Kavşağı'na hareket etti.
Kalabalık, kavşağa ulaşmasının ardından başlangıç noktasına dönerek dağıldı.
