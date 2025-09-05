Dolar
Dünya

Küresel Sumud Filosu'ndaki İrlandalı siyasetçi Murphy, İsrail'in durdurma girişimlerinin yasal olmadığını vurguladı

İrlandalı siyasetçi Paul Murphy, Küresel Sumud Filosu'nun (Global Sumud Flotilla) İsrail ablukasına meydan okuyarak Gazze'ye doğru yola çıkacaklarını, yolculuğun yasal olduğunu ve engelleme riskine rağmen ilerleyeceklerini söyledi.

Dilara Karataş, Rabia Ali  | 05.09.2025 - Güncelleme : 05.09.2025
Ankara

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için Küresel Sumud Filosu'na katılan Murphy, Tunus'tan AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, siyasetçi olarak sahip olduğu platform ve konuya dair bilgisi nedeniyle Filistinliler için harekete geçme sorumluluğu hissettiğini söyledi.

İsrail'in uluslararası sularda seyahat etmelerini engellemeye ve ablukayı sürdürmelerine hakkı olmadığını vurgulayan Murphy, "Bizim filomuz tamamen yasaldır, İsrail'in bizi durdurmaya yönelik her girişimi ise yasa dışıdır." dedi.

İrlanda Parlamentosu milletvekili Murphy, Gazze'deki durumun İrlanda tarihiyle örtüştüğünü belirterek, İngiliz yönetimi altında yaşanan "emperyalizm, sömürgecilik ve insan eliyle çıkarılan kıtlık deneyimlerini" hatırlattı.

İrlandalı siyasetçi, "İsrail devletine soykırımı durdurması, kuşatmaya ve ablukaya son vermesi için baskı yapmak, ayrıca kendi hükümetlerini soykırımı durdurmaları için zorlamak, suç ortağı olmamaları için baskı yapmak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Eninde sonunda başarılı olacağına inanıyorum"

Katılımcılara, İspanya ve İtalya'dan gelecek tekneleri Tunus'ta bekledikleri sırada İsrail güçlerinin teknelere girmesi durumunda nasıl davranacaklarını da içeren farklı senaryolar için eğitim verildi.

Murphy, "Bizim misyonumuz askeri değil, şiddet içermeyen bir misyon. İsrail'in teknelerimizi ele geçirmesine karşı koymayacağız." ifadelerini kullandı.

Risklere rağmen 28 bin kişinin filoya katılmak için gönüllü olduğunu belirten Murphy, "Ben bunun Filistin halkının direnişiyle birlikte eninde sonunda başarılı olacağına inanıyorum. Sonunda özgür bir Filistin olacak." dedi.

Murphy, karşılaştıkları tehlikelerin, Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de günlük olarak yaşananlarla kıyaslanamayacak kadar küçük olduğunu vurguladı.


"Sonunda adalet yerini bulacak"

2011'de de abluka kırma girişimine katıldığını söyleyen Murphy, Gazze'ye ulaşmadan önce İsrail'in iletişimleri kestiğini ve gemilerini büyük savaş gemileriyle kuşattığını aktardı.

Murphy, "İsrail'de bir hafta gözaltında tutulduk, sonra sınır dışı edildik. Dolayısıyla benzer bir deneyimi yaşamamız olası." dedi.

İsrail ablukasının yasa dışı, Gazze'deki savaşın ise soykırım olduğunu vurgulayan Murphy, devletlerin sözleşme uyarınca soykırımı önlemek ve durdurmak için harekete geçme yükümlülüğü olduğuna dikkati çekti.

Murphy, "Sonunda biz kazanacağız, adalet yerini bulacak. Bugün öyle görünmese bile." diye konuştu.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 44'ten fazla ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıktı.

Aynı gün İtalya'nın Cenova kentinden de 300 ton yardım malzemesi taşıyan birkaç tekne, Küresel Sumud Filosu'na katılmak üzere Akdeniz'e açıldı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

