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Beyoğlu'ndaki terör saldırısında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi

Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bombayı bırakan Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın (El-Hac Nwas) Antakya'da konaklamasını sağladığı tespit edilen ve Hatay'da yakalanıp İstanbul'a getirilen şüpheli Muhab A. tutuklandı.

İrem Demir   | 28.11.2022
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında tutuklananların sayısı 25'e yükseldi

Istanbul

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında terörist Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın sınırı kaçak yollarla geçmelerinin ardından bir süre Antakya'da konaklamasını sağladığı tespit edilen şüpheli Muhab A'nın Hatay'da yakalandıktan sonra İstanbul'a getirildiği öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından cuma günü İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği, burada çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı bildirildi.

Muhab A'nın tutuklanmasıyla bombalı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu sayısı 25'e yükseldi.

Bulgaristan'da tutuklananların ifadelerinin alınması istendi

Öte yandan soruşturma kapsamında Bulgaristan'da yakalanarak tutuklanan aralarında 3 Moldova vatandaşı ve 2 Arap kökenli şüphelilerinin terör saldırısına ilişkin ifadelerinin alınması için ilgili yerlere yazı yazıldığı öğrenildi. Şüpheliler arasında, firari şüpheli Bilal Hassan'ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran Abdulrami de yer alıyor.

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