Beyoğlu patlamasının firari şüphelisi, YPG terör örgütü sembolü önünde fotoğraf çektirmiş
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamanın firari şüphelisi Bilal Hassan'ın, YPG terör örgütünün sembolü önünde çekilmiş fotoğrafı emniyet tarafından paylaşıldı.
İstanbul
İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım'da, 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
- Beyoğlu'ndaki terör saldırısının firari şüphelisi Hassan'ın kardeşinin emniyetteki işlemleri sürüyor
- Beyoğlu'ndaki terör saldırısının şüphelisi Hassan güvenlik kamerasınca görüntülendi
Soruşturmanın firari zanlısı Bilal Hassan'ın, terör örgütü YPG sembolü önünde çekilmiş fotoğrafının olduğu ortaya çıktı.
Emniyet tarafından paylaşılan fotoğrafta, şüpheli Bilal Hassan'ın üzerinde, terör örgütünün kullandığı kamuflaj kıyafeti olduğu görüldü.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 59 zanlı gözaltına alınmış, bunlardan 24'ü tutuklanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün akşam Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıklamıştı.