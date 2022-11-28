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Beyoğlu patlamasının firari şüphelisi, YPG terör örgütü sembolü önünde fotoğraf çektirmiş

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamanın firari şüphelisi Bilal Hassan'ın, YPG terör örgütünün sembolü önünde çekilmiş fotoğrafı emniyet tarafından paylaşıldı.

Uğur İslamoğlu   | 28.11.2022
Beyoğlu patlamasının firari şüphelisi, YPG terör örgütü sembolü önünde fotoğraf çektirmiş

İstanbul

İstiklal Caddesi'nde, 13 Kasım'da, 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturmanın firari zanlısı Bilal Hassan'ın, terör örgütü YPG sembolü önünde çekilmiş fotoğrafının olduğu ortaya çıktı.

Emniyet tarafından paylaşılan fotoğrafta, şüpheli Bilal Hassan'ın üzerinde, terör örgütünün kullandığı kamuflaj kıyafeti olduğu görüldü.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 59 zanlı gözaltına alınmış, bunlardan 24'ü tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün akşam Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıklamıştı.

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