Dolar
32.15
Euro
34.55
Altın
2,236.45
ETH/USDT
3,441.00
BTC/USDT
68,567.00
BIST 100
9,157.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Beyoğlu'nda kaldırıma çıkan İETT otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda, İETT otobüsünün kaldırıma çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hamdi Dindirek, İlyas Kaçar  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Beyoğlu'nda kaldırıma çıkan İETT otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı

İstanbul

F.Ç. idaresindeki 34 HO 1908 plakalı İETT otobüsü, Tersane Caddesi Karaköy mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.

Otobüs burada 2 kişiye çarptı, ardından iş yerinin duvarına vurarak durabildi.

Yolcular kaza sonrası panikle otobüsten indi, çevredeki vatandaşlar yaralılara yardım etti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralı 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Polis, otobüs şoförü F.Ç'yi ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

İETT otobüsü, kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün hızla gelip kaldırıma çıkması, 2 kişiye çarpması ve çevre sakinlerinin yardıma koşması yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Dışişleri Bakanlığı: Şifa Hastanesi'nden gelen görüntüler İsrail'in Filistin halkını yok etmeyi hedeflediğinin delilidir
Ankaralılar, il ve ilçeleri 5 yıl yönetecek isimleri belirledi
Beyoğlu'nda kaldırıma çıkan İETT otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile telefonda konuştu

Benzer haberler

Beyoğlu'nda kaldırıma çıkan İETT otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda kaldırıma çıkan İETT otobüsünün çarptığı 2 kişi yaralandı

Bursa'da otomobilin çarptığı kadın öldü, iki çocuğu yaralandı

Çankırı'da tır otomobilin üzerine devrildi, 4 kişi öldü, 2'si polis 3 kişi yaralandı

İBB Başkan adayı Kurum: 1 Nisan’da İstanbul’un yeniden dirilişi, yeniden yükselişi başlayacak

İBB Başkan adayı Kurum: 1 Nisan’da İstanbul’un yeniden dirilişi, yeniden yükselişi başlayacak
Sivas'ta hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Sivas'ta hafif ticari araçla kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Antalya'da yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'da yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet