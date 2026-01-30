Esenler'de İETT otobüsünün park halindeki otomobillere çarpması kamerada
Esenler'de, İETT otobüsünün park halindeki 2 otomobile çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Istanbul
Atışalanı Mehmet Akif İnan Caddesi'nde seyir halinde olan M.E. idaresindeki içinde yolcu bulunan İETT otobüsü, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 2 otomobile çarptı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Çarpmanın etkisiyle otomobillerde ve otobüste hasar oluştu.
Esenler'de, İETT otobüsünün park halindeki 2 otomobile çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 30, 2026
Çarpmanın etkisiyle otomobillerde ve otobüste hasar oluştuhttps://t.co/tcF0RiieJR pic.twitter.com/nCEEqk9Q9z
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, İETT otobüsünün seyir halindeyken park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durması ve yolcuların araçtan inmesi yer alıyor.