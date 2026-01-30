Dolar
Esenler'de İETT otobüsünün park halindeki otomobillere çarpması kamerada

Esenler'de, İETT otobüsünün park halindeki 2 otomobile çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

30.01.2026
Esenler'de İETT otobüsünün park halindeki otomobillere çarpması kamerada

Istanbul

Atışalanı Mehmet Akif İnan Caddesi'nde seyir halinde olan M.E. idaresindeki içinde yolcu bulunan İETT otobüsü, yolun sağ tarafında park halinde bulunan 2 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobillerde ve otobüste hasar oluştu.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, İETT otobüsünün seyir halindeyken park halindeki otomobillere çarptıktan sonra durması ve yolcuların araçtan inmesi yer alıyor.

