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Batı Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Zehra Tekeci Eser  | 03.08.2025 - Güncelleme : 03.08.2025
Batı Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Bolu ve Çankırı çevreleri ile Karabük ve Kastamonu'nun güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.​​​​​​​

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Batı Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

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