Batı Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Batı Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Bolu ve Çankırı çevreleri ile Karabük ve Kastamonu'nun güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
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