Dolar
40.83
Euro
47.79
Altın
3,335.45
ETH/USDT
4,393.10
BTC/USDT
117,326.00
BIST 100
10,870.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli Karamürsel’deki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor DRON - İzmir’in Konak ilçesinde bir evde çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Dünya

Pakistan'ın kuzeyindeki sellerde ölenlerin sayısı 330'a yükseldi

Pakistan'ın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu sel baskınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 330'a çıktı.

Irmak Akcan  | 16.08.2025 - Güncelleme : 16.08.2025
Pakistan'ın kuzeyindeki sellerde ölenlerin sayısı 330'a yükseldi Fotoğraf: Muhammad Reza/AA

Ankara

Geo News kanalının haberine göre, arama kurtarma ekipleri, ülkenin kuzeyinde gece boyunca heyelan ve ani sel baskınları yüzünden yıkılan evlerde birçok cansız bedene ulaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Seller sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı Hayber Pahtunhva eyaletinde 307, Gilgit Baltistan bölgesinde 12, Azad Keşmir bölgesinde ise 11'e çıktı.

Hayber Pahtunhva eyaleti yetkilileri, 32 kişinin kayıp olduğunu belirtti.

Yetkililer, ülkenin kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların, 21 Ağustos'a kadar devam etmesinin beklendiğini açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hayber Pahtunhva'ya ilaç, gıda ve diğer temel yardım malzemelerinin derhal teslim edilmesinin sağlanması talimatını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yaz Kur'an kursları sona erdi
İzmir'de ulaşıma zam
Gümrük mevzuatına ilişkin bazı esaslarda düzenlemeye gidildi
Tokat'ta baraj yatağı içinde bulunan yol suların çekilmesiyle kullanılabiliyor
Türkiye, 17 Ağustos depreminden bu yana 448 bin kere sallandı

Benzer haberler

Pakistan'ın kuzeyindeki sellerde ölenlerin sayısı 330'a yükseldi

Pakistan'ın kuzeyindeki sellerde ölenlerin sayısı 330'a yükseldi

Hindistan'da sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60'a yükseldi

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde "Bağımsızlık Günü" resepsiyonu düzenlendi

Hindistan'da sel nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetti, 160'ı aşkın kişi kurtarıldı

Hindistan'da sel nedeniyle 46 kişi hayatını kaybetti, 160'ı aşkın kişi kurtarıldı
Pakistan, bağımsızlığının 79. yılını kutluyor

Pakistan, bağımsızlığının 79. yılını kutluyor
Temmuzda yağışlar geçen yıla göre yüzde 71 azaldı

Temmuzda yağışlar geçen yıla göre yüzde 71 azaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet