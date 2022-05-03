Dolar
14.87
Euro
15.70
Altın
1,859.78
ETH/USDT
2,846.30
BTC/USDT
38,495.00
BIST 100
2,430.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Özcan Yıldırım   | 03.05.2022
Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Ankara

Batı Akdeniz'in batısında yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın gün sonuna doğru bölgede etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1344 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Bilim Kurulu Üyesi Yiyit: Kovid'in şu an geldiği noktayı aslında Omicron varyantı belirledi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 993 bin 735'e çıktı
Çin'de son 24 saatte 7 bin 822, Hong Kong'da 300 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 12 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Batı Akdeniz'in batısı için fırtına uyarısı

Madagaskar'daki Jasmine kasırgasında ölü sayısı 5'e çıktı

Çin'de doğu ve güney sahillerinde fırtına ve sağanak için 'mavi alarm' verildi

Meteorolojik afet raporunda listenin başına 'fırtına' yerleşti

Meteorolojik afet raporunda listenin başına 'fırtına' yerleşti
Amasya'da fırtına seralara zarar verdi

Amasya'da fırtına seralara zarar verdi