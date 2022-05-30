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Başkentte yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı

Ankara kent merkezinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Ali Kemal Akan   | 30.05.2022
Başkentte yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 20 kişi yaralandı Fotoğraf: Ömer Taha Çetin - AA

Ankara

Alınan bilgiye göre, Yukarı Ayrancı-Kızılay seferini yapan ve sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 06 J 1211 plakalı yolcu minibüsü, Genelkurmay Kavşağında, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 06 CGT 751 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki 18 yolcu ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Araçta sıkışan minibüs şoförü ise Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların bir kısmı, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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