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Bartın'da balıkçılar, fırtına uyarısı üzerine gemi ve tekneleri limana çekti

Bartın'da etkili olması beklenen fırtına öncesinde gemi ve tekneler limana sığındı.

Selim Bostancı  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Bartın'da balıkçılar, fırtına uyarısı üzerine gemi ve tekneleri limana çekti

Bartın

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Amasra ilçesinde balıkçılar, meteorolojiden fırtınaya karşı yapılan uyarı üzerine tedbir aldı.

Gemi ve teknelerini Amasra Limanı'na demirleyen balıkçılar, önlemlerini artırarak teknelerini ilave halatlarla sağlamlaştırmaya çalıştı.

Bu arada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait sismik araştırma gemisi "Oruç Reis" de limana çekildi.

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