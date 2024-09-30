Bartın'da balıkçılar, fırtına uyarısı üzerine gemi ve tekneleri limana çekti
Bartın'da etkili olması beklenen fırtına öncesinde gemi ve tekneler limana sığındı.
Bartın
Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Amasra ilçesinde balıkçılar, meteorolojiden fırtınaya karşı yapılan uyarı üzerine tedbir aldı.
Gemi ve teknelerini Amasra Limanı'na demirleyen balıkçılar, önlemlerini artırarak teknelerini ilave halatlarla sağlamlaştırmaya çalıştı.
Bu arada Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait sismik araştırma gemisi "Oruç Reis" de limana çekildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.