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Bartın'da 2 otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Akif Yaman  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Bartın'da 2 otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Akif Yaman/AA

Bartın

Selçuk E. (20) idaresindeki 74 AAG 388 plakalı otomobil, Bartın-Kurucaşile kara yolu Aliobası köyü yakınlarında Celil D. (74) yönetimindeki 34 BPN 96 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Hanife D. (71), Berat Y. (19) ve Erol K. (19) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücülerden Selçuk E'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Berat Y. ve Hanife D. de kurtarılamadı.

Erol K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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