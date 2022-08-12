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Balın dozunu fazla kaçırdığı için bitkin düşen ayıya 'Balkız' adı verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu fazla kaçırdığı için bitkin düşen ayıya "Balkız" adının verildiğini bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 12.08.2022
Balın dozunu fazla kaçırdığı için bitkin düşen ayıya 'Balkız' adı verildi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Düzce'de bitkin halde bulunan ayı için yürütülen isim kampanyasının sonucu açıklandı.

Paylaşımda "Sevimli ayıcığımızın adı 'Balkız'. Kızımız adıyla yaşasın." ifadesine yer verilirken, Balkız'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve en kısa sürede yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi.

Düzce'de bitkin halde bir boz ayı yavrusu bulunmuş ve ayının fazla miktarda bal yediği anlaşılmıştı. Ayı, kamuoyunun büyük ilgisini çekerken, Tarım ve Orman Bakanlığı da "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." paylaşımında bulunmuştu.

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