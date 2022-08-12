Balın dozunu fazla kaçırdığı için bitkin düşen ayıya 'Balkız' adı verildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'de balın dozunu fazla kaçırdığı için bitkin düşen ayıya "Balkız" adının verildiğini bildirdi.
Ankara
Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Düzce'de bitkin halde bulunan ayı için yürütülen isim kampanyasının sonucu açıklandı.
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Paylaşımda "Sevimli ayıcığımızın adı 'Balkız'. Kızımız adıyla yaşasın." ifadesine yer verilirken, Balkız'ın sağlık durumunun gayet iyi olduğu ve en kısa sürede yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi.
Sevimli ayıcığımızın adı “Balkız”😊— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) August 12, 2022
Kızımız adıyla yaşasın.
Balkız’ın sağlık durumu gayet iyi en kısa sürede yaşam alanına bırakağız. pic.twitter.com/4PJB6s3BhH
Düzce'de bitkin halde bir boz ayı yavrusu bulunmuş ve ayının fazla miktarda bal yediği anlaşılmıştı. Ayı, kamuoyunun büyük ilgisini çekerken, Tarım ve Orman Bakanlığı da "Balın dozunu kaçıran sevimli 'kızımıza' bir isim verelim, adıyla yaşasın." paylaşımında bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.