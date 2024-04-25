Dolar
32.56
Euro
34.91
Altın
2,320.49
ETH/USDT
3,162.20
BTC/USDT
64,279.00
BIST 100
9,722.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığının öncülüğünde "57. Alay Vefa Yürüyüşü" yapıldı
logo
Ekonomi

Arı sütü ve poleni gibi ürünlere dışarıdan herhangi bir madde eklenemeyecek

Arı sütü, toz arı sütü, arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeği, dışarıdan herhangi bir madde ilave edilmeden üretilecek.

Mertkan Oruç  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
Arı sütü ve poleni gibi ürünlere dışarıdan herhangi bir madde eklenemeyecek

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Arı Ürünleri Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, gıda veya takviye edici gıda olarak piyasaya arz edilen arı ekmeği, arı poleni, arı sütü, ham propolis, propolis, toz arı sütü ve kurutulmuş polen gibi arı ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretimi, hazırlanması, işlenmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve piyasaya arzına ilişkin hususlar düzenlendi.

Tebliğle, arı sütü ve toz arı sütü, ham propolis ve propolis ile arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeğinin sahip olması gereken ürün özellikleri de belirlendi.

Buna göre, arı sütü, toz arı sütü, arı poleni, kurutulmuş arı poleni ve arı ekmeği gibi ürünlere dışarıdan herhangi bir madde ilave edilemeyecek.

Arı ürünlerinde bulaşanlar, pestisit kalıntıları, veteriner ilaç kalıntılarına dair Türk Gıda Kodeksi'nin ilgili yönetmeliklerinin hükümlerinin uygulanacak. Söz konusu ürünlerde aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri kullanılamayacak.

Tebliğe göre, hijyen, ambalajlama ve piyasaya arz hususlarında da konuyla ilişkili yönetmelikler tatbik edilecek. Propolis tek başına sadece takviye edici gıda olarak piyasaya arz edilecek. Ham propolis ise doğrudan son tüketiciye sunulamayacak.

Toz arı sütü, kurutulmuş arı poleni ve kurutulmuş arı ekmeği dışında arı sütü, poleni ve ekmeği, üretiminden son tüketiciye arz edilene kadar 8 derece ve altı sıcaklıklarda muhafaza edilecek.

Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren gıda işletmecilerinin, 6 ay içerisinde bu hükümlere uymaları gerekiyor.

Tebliğin yayım tarihinden önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar 31 Aralık 2025 tarihine kadar piyasada bulunabilecek.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman Genel Müdürlüğü 64 geçici işçi alacak
Türkiye ve dünya gündemi
"Bozdoğan-29" operasyonlarında 23 DEAŞ şüphelisi yakalandı
Gelibolu Yarımadası'nda 57. Alay Vefa Yürüyüşü yapıldı
Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda seferler 72 saat sonra normale döndü

Benzer haberler

Arı sütü ve poleni gibi ürünlere dışarıdan herhangi bir madde eklenemeyecek

Arı sütü ve poleni gibi ürünlere dışarıdan herhangi bir madde eklenemeyecek

Orman Genel Müdürlüğü 64 geçici işçi alacak

Akköprü Hidroelektrik Santrali özelleştirilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 45 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Göç İdaresi Başkanlığına 382 sürekli işçi alınacak

Göç İdaresi Başkanlığına 382 sürekli işçi alınacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet