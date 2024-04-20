Dolar
32.46
Euro
34.62
Altın
2,391.20
ETH/USDT
3,037.90
BTC/USDT
63,459.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya'da 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na ilişkin basın toplantısı düzenleniyor. Ankara’da şiddetli rüzgarın etkisiyle Bahçelievler semtinde bir ağaç devrildi.
logo
Ekonomi

Gübrelerin dağıtım, lisans ve tescil belgelerine ilişkin esaslar düzenlendi

Tarımda kullanılan gübrelere ilişkin dağıtıcılık, lisans ve tescil belgelerinin geçerlilik süreleri belirlendi.

Zeynep Duyar  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Gübrelerin dağıtım, lisans ve tescil belgelerine ilişkin esaslar düzenlendi

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin lisans ve tescil belgeleri, düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Gübre dağıtıcılık belgesi de düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak ve sürenin bitimine 1 ay kala veya bitiminden 1 ay sonrasına kadar başvuru yapılması durumunda yenilenecek. Yenilenmemesi durumunda belge iptal olacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, mevcut gübre dağıtıcılık belgelerinin geçerlilik süresi bu düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 5 yıl olarak belirlendi.

Mevzuat kapsamındaki ürünleri üreten, ithal eden gerçek ve tüzel kişiler, ilgili lisans belgesini yenilemek için Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne müracaat edecek.

Deprem, yangın, sel ve benzeri doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi mücbir sebeplerden dolayı başvuru yerlerinde değişiklik yapmaya ise Genel Müdürlük yetkili olacak.

Plastik güvenlik mührü kullanılacak

Yönetmelikle, denetim amacıyla gübrelerden numune alınması uygulamasına ilişkin esaslar da düzenlendi.

Buna göre, numuneler, üzerinde cetvel işareti bulunan plastik poşetlere konulacak, çıkmayacak ve oynamayacak şekilde plastik güvenlik mührü kullanılacak. Bu mührün kullanılması zorunlu olacak. Plastik poşetin üst kısmı delindikten sonra mührün uzantısı bu deliklerden geçirilerek azami güvenlik sağlanacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Üniversite sanayi işbirliğiyle hidrojen yakıtlı kombi üretilecek
Milli Savunma Bakanı Güler, şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi
Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: İran-İsrail gerginliğinin yayılma ihtimali var
İlk "Blue Talks" etkinliği Ankara'da düzenlenecek

Benzer haberler

Gübrelerin dağıtım, lisans ve tescil belgelerine ilişkin esaslar düzenlendi

Gübrelerin dağıtım, lisans ve tescil belgelerine ilişkin esaslar düzenlendi

Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Cemevlerinin Aydınlatma Giderlerinin Ödenmesine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'na katılan 4 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet