Balıkesir'de 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem
AFAD, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi.
Ankara
AFAD, saat 12.35'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.35'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Balıkesir'in yanı sıra çevre illerde ve İzmir'de hissedilen depremin, 7,72 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
İlk depremin 7,72 kilometre derinlikte ve ikinci depremin 9,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi
Sındırgı ilçesinde saat 12.41'de de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin 9,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bakan Yerlikaya: İlgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili saha taramalarına başlandığını bildirdi.
Yerlikaya, Sındırgı'daki 4,9 büyüklüğündeki depremle ilgili NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından yapılan açıklamada ise deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı, saha tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
