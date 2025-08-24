Dolar
Marmara ve Ege'de hissedilen bir deprem meydana geldi
logo
Gündem

Balıkesir'de 4,8 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 21.58'de, 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Buğrahan Ayhan  | 24.08.2025 - Güncelleme : 24.08.2025
Balıkesir'de 4,8 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Balıkesir'de 4,8 büyüklüğünde deprem
