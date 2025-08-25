Dolar
Gündem

Balıkesir Marmara Adası'nda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

Murat Ünlü  | 25.08.2025 - Güncelleme : 25.08.2025
Balıkesir Marmara Adası'nda çıkan yangına müdahale ediliyor

Balıkesir

Marmara Adası'ndaki Yeni Mahalle'nin üst kısmındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alana doğru büyüyen yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri karadan müdahale ediyor.

Gemiler vasıtasıyla Avşa Adası ile Erdek'ten de Marmara Adasına su tankeri ve itfaiye aracı getiriliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

