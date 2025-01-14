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Bakan Yerlikaya, Yunanistan ve Bulgaristan'ın bakanlarıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Atanas İlkov ile Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'la İstanbul'da görüştü.

Mustafa Hatipoğlu  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Bakan Yerlikaya, Yunanistan ve Bulgaristan'ın bakanlarıyla bir araya geldi

İstanbul

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelen bakanlar ve bakanlık yetkilileri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı, basına kapalı yapıldı.

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