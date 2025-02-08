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Bakan Uraloğlu'ndan Sarıyer açıklarında sürüklenirken kurtarılan gemiye yönelik açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dün gece Sarıyer açıklarında sert hava koşulları nedeniyle sürüklenen gemiye hemen müdahalede bulunduklarını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 08.02.2025 - Güncelleme : 08.02.2025
Bakan Uraloğlu'ndan Sarıyer açıklarında sürüklenirken kurtarılan gemiye yönelik açıklama

Ankara

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Filikci-3 isimli kuru yük gemisinin kurtarılma sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Dün gece Sarıyer-Kilyos mevkiinde kıyıya sürüklenen gemiye müdahale edildiğini aktaran Uraloğlu, "Filikci-3 gemisinin sert hava koşulları nedeniyle kıyıya fazla yaklaşarak tehlikeye maruz kaldığını tespit ettik. Gemi makineleri çalışır durumdaydı, olası bir riske karşı hemen müdahalede bulunduk." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda yürütülen operasyonda, Kurtarma-7 römorkörü ve bir kılavuz kaptan eşliğinde geminin emniyete alındığını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Kurtarma-7 römorkörümüzün refakati ve tecrübeli kılavuz kaptanımızın rehberliğinde Filikci-3 gemisi güvenli şekilde yönlendirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonla Filikci-3 gemisi, Büyükdere Demir Sahası'na emniyetli şekilde demirletildi. Kara tahlisiye yani can kurtarma ekibimiz de olayı an be an takip etti ve olası bir müdahale için gerekli tüm hazırlıklarını gerçekleştirdi."

Uraloğlu, gemi trafiğinin düzenli akışını sağlamak ve çevre güvenliğini korumak amacıyla tüm gerekli önlemlerin alındığını aktararak, "Denizlerde emniyeti sağlamak için Kıyı Emniyeti ekiplerimiz her türlü olaya karşı 7 gün 24 saat görev başında. Olası riskleri en aza indirmek ve müdahale süreçlerini hızlandırmak için ekiplerimiz anlık izleme ve koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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