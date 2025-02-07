Sarıyer açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı
Sarıyer açıklarında hava şartlarının etkisiyle sürüklenen kuru yük gemisi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Filikci-3 isimli kuru yük gemisi, Sarıyer açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan geminin, Büyükdere'ye demirletileceği öğrenildi.
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