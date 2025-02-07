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Sarıyer açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı

Sarıyer açıklarında hava şartlarının etkisiyle sürüklenen kuru yük gemisi, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Gökçe Karaköse, Yasin Cingöz  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
Sarıyer açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Filikci-3 isimli kuru yük gemisi, Sarıyer açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan geminin, Büyükdere'ye demirletileceği öğrenildi.


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Sarıyer açıklarında sürüklenen kuru yük gemisi kurtarıldı

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