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Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Kilyos'taki kazada kaybolan balıkçıyı arama çalışmasına ilişkin, "Gece süresince bir Sahil Güvenlik botu tarafından termal kamera ile gün aydınlanana kadar su üstü araması devam edecek." denildi.

Berk Özkan   | 14.01.2020
Kilyos'taki kazanın ardından kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

İstanbul

Kilyos açıklarında, Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, gece süresince bir Sahil Güvenlik botu tarafından termal kamera ile gün aydınlanana kadar su üstü aramasının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, 15 Ocak Çarşamba günü saat 08.00 itibarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığından 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter ile su üstü araması, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından da su altı aramasıyla çalışmaların süreceği kaydedildi.

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