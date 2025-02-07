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İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 70'e yükseldi

İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiği öğrenildi.

İrem Demir, Hikmet Faruk Başer  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 70'e yükseldi

İstanbul

Alınan bilgiye göre, kent genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 70'e ulaştı.

Sahte içki dolayısıyla hastaneye başvuranlardan 8'i yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisinin devam ettiği belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, yılın ilk ayında sahte ve kaçak içkiye ilişkin yürütülen çalışmalarda 190 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 11'inin tutuklandığını, 86 bin 274 litre sahte-kaçak içki ele geçirildiğini açıklamıştı.

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