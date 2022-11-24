Bakan Soylu, tek seferde en yüksek miktarda metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'da 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, bunun Türkiye'de tek seferde en yüksek yakalama miktarı olduğunu bildirdi.
Ankara
Soylu, sosyal medya hesabından, Türkiye'de, tek seferde en yüksek metamfetamin yakalamasının gerçekleştiğini bildirdi.
Bakan Soylu, "İstanbul'da 6 aylık takibin ardından 16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda, 3 ton 533 kilo metamfetamin ele geçirildi, 12 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli işlemler sürüyor. İstanbul Emniyetimize tebrikler." ifadelerini kullandı.
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Türkiye’de, tek seferde en yüksek Metamfetamin yakalaması❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 24, 2022
İstanbul’da 6 aylık takibin ardından
16-23 Kasım arasındaki operasyonlarda;
3 TON 533 KİLO METAMFETAMİN
ELE GEÇİRİLDİ,
12 KİŞİ TUTUKLANDI,
10 KİŞİ hakkında adli işlemler sürüyor.
İstanbul Emniyetimize Tebrikler👏