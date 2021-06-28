Bakan Kurum: İklim değişikliğinin etkilerini en aza indirerek, kendi kendine yeten bir ülke olmak zorundayız
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Biliyoruz ki iklim değişikliği tüm dünyayı etkiliyor. Biz iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirerek, kendi kendine yeten bir ülke olmak zorundayız" dedi.
Konya
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülke haline gelerek, tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliğiyle mücadele edebileceğini belirtti.
Kurum, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Konya'da, eski stadyum alanına inşa edilen Millet Bahçesi ve Millet Camisi inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi alan Kurum, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Eski stadın bulunduğu alana millet bahçesi yaparak hem Konyaspor'un anılarını yaşatmayı hem de tüm Konya halkına hizmet verecek bir alan oluşturmayı hedeflediklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:
"Bu çerçevede Konya merkez ve ilçelerinde toplamda yaklaşık 2 milyon 400 bin metrekarelik 14 millet bahçesini projelendirdik. Türkiye'nin ekolojik dönüşümünü gerçekleştirmek üzere millet bahçesi projelerini kararlı bir şekilde yürütüyoruz. Bildiğiniz gibi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tüm Türkiye'de 10 millet bahçesini daha milletimizle buluşturmuştuk. Toplamda 61 millet bahçesini tamamladık ve bitirdiğimiz, devam eden şu an yaklaşık 57 milyon metrekarelik 326 adet millet bahçemiz var. Hedefimiz bu çerçevede 81 ilimizde, 81 milyon metrekare hedefiyle çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.
Konya şehir merkezinde yapılacak millet bahçesine ilişkin bilgi veren Kurum, "Millet bahçemizin içinde yaklaşık 14 bin 400 kişi kapasiteli bir Selahattin Cami'miz olacak. Bu camimiz, Selçuklu, Osmanlı mirası, Konya'mızda Cumhuriyet dönemine ait yapacağımız önemli bir eser olacak. İnşallah atalarımızın yadigarlarını koruduğumuz, gün yüzüne çıkardığımız ve burada şehir stadyumumun bulunduğu alandan da yeni camimizle selamladığımız bir anlayışla projemizi gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.
Sulama projesi yatırımlarını anlatan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tarım Bakanlığımızla sulama projesi yatırımlarını, bekleyen yatırımları daha hızlı yapmak adına, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yatırımlarımızı yapıyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2-3 milyar tutarında projeler hazırlandı ve etaplar halinde ihale ediyoruz. Konya'da da 7 projenin ihalesini gerçekleştirdik. Gerek bitme aşamasındaki sulama kanalları, gerek yeni yapılacaklar, gerek gölet projeleri olsun, bu süreci takip ediyoruz. Türkiye'mizde yapılması gereken tüm sulama projelerine ilişkin Tarım Bakanlığımız bir proje yürütüyor. Biz de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak onlara destek olabilecek, bu projelerin 1 gün daha önce yapılmasını sağlayacak çalışmaları beraber yürütmeye gayret gösteriyoruz."
Kurum, sulama projelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Biliyoruz ki iklim değişikliği tüm dünyayı etkiliyor. Ülkemizi de etkiliyor, etkilemeye devam edecek. Biz iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirerek, kendi kendine yeten bir ülke olmak zorundayız. Tarım alanında, turizm, sanayi, savunma sanayi alanında amacımız, hedefimiz bu. 2030'larda 2050'lerde artık su savaşları çıkacak. baktığımızda 2020, 2021 en sıcak yıllar oldu. Bu sıcaklık artarak devam edecek. Dolayısıyla hem iklim değişikliğiyle mücadelede yeşil alanların artırılması ekolojik koridorların açılması olsun hem de şehrimizin, ülkemizin nefes aldığı yeşil alanların okyanusların, derelerin korunacağı adımları atıyor, ülkemizin kuzeyiyle güneyini, doğusuyla batısını birbirine bağlayacak 4 ekolojik ana hat üzerinde millet bahçeleriyle de şehirlerimizi buluşturup bağlıyoruz. Yatayda şehirlerimizin nefes alacağı alanlar oluşturuyoruz. Bunun için de sulama projelerinin yapılması, yeşil alanlarımızın, korunan alanlarımızın arttırılması gibi birçok eylemimiz var. Bu çerçevede de amacımız, hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz."
Bakan Kurum, alandaki incelemelerinin ardından Konya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.
Burada Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleri ve kentteki gazetecilerle bir araya gelen Kurum, kentin kalkınmasında fedakarlıkla çalışan basın mensuplarına, özverileri dolayısıyla teşekkür etti.
Kurum, genel kurulda yeniden başkanlığa seçilen Sefa Özdemir'e hayırlı olsun dileklerini iletti.
Bakan Kurum'dan Konyaspor Kulübüne ziyaret
Kurum, çeşitli temaslar için bulunduğu kentte İttifak Holding Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde kulüp yönetimi ve Konyalı iş insanlarıyla bir araya geldi.
Kurum, yaptığı konuşmada, 5 Haziran'daki kongrede Konyaspor Kulübü Başkanı seçilen Fatih Özgökçen'e hayırlı olsun dileklerini iletti.
Özgökçen'in başkanlığa birbirinden değerli 21 yönetim kurulu üyesiyle seçildiğini belirten Kurum, "Hem Fatih Başkanımızı hem yönetimimizi tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyorum. Tabii Konya'mız hem bölgesi için hem ülkemiz için çok önemli illerimizden biri. Konyaspor'umuz da bizim en önemli değerimiz, en önemli varlığımız. Aslında Anadolu için çok önemli bir değerimiz. 99 yıldır ülke sporuna hizmet veren, başarıdan başarıya koşmuş bir takımımız." ifadelerini kullandı.
Konyaspor’un 100. yılını kutlama sürecine girdiğini hatırlatan Kurum, "İstiyoruz ki 100. yılında Konyaspor’umuz hakikaten altyapısıyla, tesisleriyle, 42 bin kişilik stadyumuyla örnek bir kulüp olsun. Yerli futbolcularımızın yetiştiği, ülkemize, milli takımımıza hizmet verdiği ve başarıyı en üst seviyeye çekecek bir kulüp olsun. Tabii futbol kulüplerini işletmek ve bu başarıyı sağlayabilmek ancak altyapıyla mümkün oluyor, ancak kendi kendine yeten bir kulüp olmakla olabiliyor." diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesinin Konyaspor'un altyapı tesisleri için hızlı bir çalışma yürüteceğini dile getiren Kurum, şunları söyledi:
"Bu yıl bitmeden altyapı tesislerimizi buraya taşıyacağız ve tüm yaş gruplarına hitap eden bu tesiste futbolcularımız yetişecek. Burada yetişmiş futbolcularımız Konyaspor'umuza, ülke sporuna hizmet edecek. Buradan milli takıma 1-2 tane değil, 3-4-5 futbolcu verebileceğimiz ve altyapı tesisleriyle örnek, 3-4 yaşında alınıp 17-18 yaşında ülke sporuna katkı sağlayacak sporcular yetişsin istiyoruz. Bunu ilk önce futbolla başlatacağız, akabinde tüm branşlarda liderliğe, ilk 5’e oynayabilecek ve devamında da inşallah Bursapor'umuz gibi, Başakşehir’imiz gibi şampiyonluğa oynayabilecek bir takım olsun istiyoruz. Konyaspor’un, Konya’nın bu potansiyeli var. Burada inşallah birlik, beraberlik ruhu içinde bu başarıları yakalamak istiyoruz."
Kurum, Konya sevdalısı bir bakan olarak kulüp için elinden gelen her şeyi yapacağını vurgulayarak, "Konyaspor, bizim yavrumuz. Onu büyüteceğiz, onu başarıdan başarıya hep birlikte koşturacağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adından hep başarılarla bahsedeceğimiz bir kulüp olsun istiyoruz. Bunu da inşallah hep birlikte, birlik, beraberlik ruhunu en üst seviyeye çıkararak yapabiliriz. Bugüne kadar Konyaspor’umuza hizmet etmiş tüm teknik adamlarımıza, yöneticilerimize, sporcularımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen de Bakan Kurum'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.
Program, konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.Kurum'a ziyaretinde Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, bazı milletvekilleri ve merkez ilçe belediye başkanları da eşlik etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.