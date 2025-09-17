Dolar
logo
Yaşam

Elmas'ın mutluluğu için ablası Yağmur'un da koruyucu ailesi oldu

Konya'da yaşayan Naciye Şahin, koruyucu ailesi olduğu Elmas'ın uykusunda sürekli sayıkladığı ablası Yağmur'a da evinin kapısını açarak mutluluklarını katladı.

Aleyna Kartal  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Elmas'ın mutluluğu için ablası Yağmur'un da koruyucu ailesi oldu Fotoğraf: Aleyna Kartal/AA

Konya

İki çocuk annesi 48 yaşındaki Naciye Şahin, yaklaşık 23 yıl önce, eşinden ayrıldıktan bir süre sonra koruyucu aile olmaya karar verdi.

Kızının da desteğiyle Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileriyle görüşen Şahin, 5 yıl önce 11 yaşındaki Elmas'ın koruyucu ailesi oldu.

Şahin, Elmas'ın mutluluğu için 13 yaşındaki ablası Yağmur'a da üç yıl önce evinin kapısını açtı.

"Yağmur da gitmek istemeyince ailemizi büyüttük"

Naciye Şahin, AA muhabirine, Elmas'ın hayatına girmesiyle tarifsiz bir huzur yaşadığını söyledi.

Elmas'ı kardeşinden ayrı büyütmenin içine hiç sinmediğini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Elmas'ın doğum gününde ablasıyla tanıştık. Yağmur'un koruyucu ailesiyle sağlıklı iletişimlerinin olmadığını öğrendim. Kuruma geri döneceğini öğrenince yanımıza almak istedik. Elmas uykularında ablasını sayıklıyordu. Geceleri 'Yağmur' diye ağlayarak uyanıyordu. Ablasının ona doğum gününde hediye ettiği küçük bir ayıcığı vardı, hep ona sarılıp yatıyordu. Bu beni çok etkiliyordu. İlk başta Yağmur'u misafir olarak gönderdiler. Daha sonra deneme sürecini bekleyemedik. Yağmur da gitmek istemeyince ailemizi büyüttük. Yağmur'a bir anda alıştık."

Şahin, Elmas ile taçlanan evinin Yağmur'un gelmesiyle daha da neşeli bir hale geldiğini belirterek, onların birlikte büyümesini izlemenin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

Kız kardeşlerin hiç yabancılık çekmediğine değinen Şahin, "Doğurmakla anne olunmaz' sözü gerçekten doğruymuş. Hep burada doğmuş, büyümüşler gibi. Sonradan gelmişler, adapte olmuşlar gibi bir şey hiç yaşamadık. Şu anda kaybetme korkusunu onlar değil, ben yaşıyorum." ifadesini kullandı.

Şahin, herkesin koruyucu aile olarak bir çocuğun gülümsemesine, mutluluğuna ortak olabileceğini kaydetti.

