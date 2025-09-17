Dolar
41.29
Euro
48.94
Altın
3,667.97
ETH/USDT
4,504.00
BTC/USDT
116,704.00
BIST 100
11,186.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TEKNOFEST İstanbul’un açılışında konuşuyor. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Galatasaray, Eintracht Frankfurt maçının hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Yaşam

Savaşa gönüllü giden 95 yaşındaki Kore gazisi, madalyasını onurla taşıyor

Adana'da oturan 95 yaşındaki Hakkı Özgülbaş, gönüllü gittiği Kore Savaşı'nın ardından verilen gazilik madalyasını yıllardır gururla saklıyor.

Yakup Sağlam  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Savaşa gönüllü giden 95 yaşındaki Kore gazisi, madalyasını onurla taşıyor Fotoğraf: Yakup Sağlam/AA

Adana

Yüreğir ilçesinde 1930'da doğan Özgülbaş, ilk ve ortaokul döneminin ardından çeşitli fabrikalarda teknisyen olarak çalıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Babasını küçük yaşlarda kaybeden Özgülbaş, 1952'de 22 yaşındayken vatani görevini yapmak için Çankırı'ya gitti.

Özgülbaş, acemi birliğindeki eğitimin ardından Kore'ye gitmek için gönüllü olarak başvuruda bulundu.

Başvurusu kabul edilen Özgülbaş, aynı yıl arkadaşlarıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde Kore Savaşı için eğitime gitti.

Yaklaşık 3 aylık eğitim sonrasında Güney Kore'ye giden Özgülbaş, 13 ay burada görev yaptı.

O günleri unutamayan Özgülbaş, fotoğraf albümüne bakarken komutanları ile silah arkadaşlarını özlemle anıyor.

"25 gün sonra Güney Kore'nin Seul şehrine vardık"

Hakkı Özgülbaş, AA muhabirine, gazi olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Çankırı'da 3 ay görev yaptığını belirten Özgülbaş, şöyle konuştu:

"Bir gün komutan bizi çağırdı. Yüzbaşının yanına gittim, masada oturuyordu. Selam verdim, bana 'Evladım, acil Kore'ye asker istiyorlar, sakatlığın var mı?' diye sordu. Ben de küçükken ayağımın kırıldığını ama sorun olmadığını ve beni gönüllü yazmalarını söyledim. O da 'Aferin' dedi."

Özgülbaş, Türk bayraklarıyla donatılmış trenle İzmir'e gittiklerini anlattı.

O günleri ilk günkü gibi hatırladığını dile getiren Özgülbaş, şöyle devam etti:

"Limana vardık. Kore'ye gidecek askerler ve aileleri oradaydı. İsmi okunan gemiye biniyordu. Umman Denizi'nde fırtınaya yakalandık. Geminin içi su doluyordu, onu boşaltıyorlardı. Neyse ki fırtınayı atlattık. Hepimiz ölecektik. Fırtına 3 gün sürdü. Amerikalı biri bize, 'Korkmayın, bazen böyle felaketler olur.' dedi. 25 gün sonra Güney Kore'nin Seul şehrine vardık."

"Kore'yi özlüyorum"

Özgülbaş, Kore'de kaldığı 13 ayda gördüğü olayların kendisini etkilediğini belirtti.

Mütareke sonrası 6 ay cephede kaldıklarını ifade eden Özgülbaş, şunları kaydetti:

"Kore'yi özlüyorum. Beni davet ettiler ama rahmetli eşimi bırakıp gidemedim. Yine olsa seve seve giderim. Koreliler bana hediyeler getirdiler, bizlere minnettarlıklarını ifade ettiler. Türkiye'yi çok sevdiklerini söylediler, 'Biz onların sayesinde yaşıyoruz.' dediler."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Husumetlisini camide namaz kılarken bıçakla öldüren şüpheli hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" istemi
Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
Kamu kurum ve kuruluşlarında 51 bin 359 gazi ve gazi yakını istihdam edildi
Marmara'da ağustos yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 58 azaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, idam edilişlerinin 64. yılında Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı

Benzer haberler

Savaşa gönüllü giden 95 yaşındaki Kore gazisi, madalyasını onurla taşıyor

Savaşa gönüllü giden 95 yaşındaki Kore gazisi, madalyasını onurla taşıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet