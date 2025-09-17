Dolar
41.28
Euro
48.91
Altın
3,670.86
ETH/USDT
4,493.00
BTC/USDT
116,250.00
BIST 100
11,171.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Dışişleri Bakanlığı Yerleşkesi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor. Türk Yıldızları, TEKNOFEST İstanbul’da gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Topmöller ve futbolcu Fares Chaibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi Deutsche Bank Park'ta basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Miryokefalon Zaferi'nin yer tespitine yönelik yüzey araştırması tamamlandı

Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olan Miryokefalon Zaferi'nin yer tespitine ilişkin başlatılan yüzey araştırmasının sonuçlarına göre, zaferin Konya'da yapıldığı görüşünün yapılacak çalışmalarla kesinlik kazanacağı belirtildi.

Abdullah Doğan  | 17.09.2025 - Güncelleme : 17.09.2025
Miryokefalon Zaferi'nin yer tespitine yönelik yüzey araştırması tamamlandı Fotoğraf: Abdullah Doğan/AA

Konya

Kültür ve Turizm Bakanlığı izni, Konya Müze Müdürlüğü Başkanlığında Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çaycı'nın bilimsel danışmanlığında yürütülen çalışmalarda, tarihi zaferin yapıldığı yere ilişkin yüzey araştırması yapıldı.

Kaynaklarda geçen yerlerde incelemelerde bulunan akademisyenler, çalışma sonuçlarını NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Hüseyin Kutlu Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda paylaştı.

Prof. Dr. Çaycı, konuşmasında, zaferin 849. yılının kutlandığını anımsattı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türk tarihinde en önemli zaferlerden biri olan bu savaşın kahramanlarına rahmet dileyen Çaycı, savaşın seyri ve yeriyle ilgili tartışmaların olduğunu aktardı.

Çaycı, Miryokefalon Zaferi'nin kazanıldığı yerle ilgili Türkiye'de çeşitli bölgelerin öne sürüldüğünü dile getirerek, "Fakat 20 yıldan beri çalışan Mehmet Akif Ceylan ve Adnan Eskikurt'tan oluşan ekip, bu savaşın Konya civarında olabileceğini araştırmaları neticesinde ortaya koydu." dedi.

"Bu savaşın doğrudan Konya'da olduğuna dair nokta atışı ifade ediliyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle bu yıl çalışmalara başladıklarını anlatan Çaycı, şöyle konuştu:

"Konya Müze Müdürlüğü başkanlığında bilimsel bir ekip oluşturduk. Bölgeyi araştırmaya başladık. İddia edilen diğer mekanları da inceledik. Konya çevresindeki Bağırsak Boğazı bölgesinde yoğunlaştık. Görünen o ki tarihi kaynaklarda bütün bilgiler bölgede var. Özellikle 7 önemli kaynakta bu savaşın doğrudan Konya'da olduğuna dair nokta atışı ifade ediliyor. İşte bu nedenle Konya ve çevresinde çalışmaları yoğunlaştık. Kaynaklarda geçen yerleri, özellikle coğrafyadaki yer isimlerinin tespitine yöneldik. Çivril Çimen yani Akşehir Sancağı içindeki bölge, vadinin hemen girişinde oldukça mümbit. Stratejik bir alan olarak ortaya çıktı. Oranın tespitini yaptık. Yine boğaz üzerinde Ermeni kaynağı Simbat'ın 'Meldinis' diye ifade ettiği bir kale mevcut. Roma döneminde çok yoğun şekilde kullanılan bu kale. Tarihi Demir Çağı'na kadar gidiyor. Konya'daki tahrir defterlerinde hem de bir vakfiyeyle de Meldinis Kalesi'nin daha sonra 'Meldos Kalesi' şeklinde varlığını devam ettirdiğini, eteklerinde yerleşiminin olduğu, yaşayanların vergiye tabi tutulduğunu gördük."

"Sondaj çalışmalarıyla bu iş inşallah netlik kazanacaktır"

Çaycı, kaynaklarda geçen yerlerin tespitinin ardından, yüzey araştırmasına başladıklarını belirterek, "Bu alan üzerinde yüzeyde buluntu aramaya çalıştık. Çivril ve Meldos Kalesi'nin tespiti daha önemlidir. Jeo radar çalışması daha önce yapıldı. Bölgede ve vadide metallerin yoğunlukta olduğu alanlar tespit edildi. Bundan sonraki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yapılacak sondaj çalışmalarıyla bu netlik kazanacaktır. Yol uzun, sabır isteyen bir süreç. Adım adım nihayete doğru gidiyor." diye konuştu.

Programda Prof. Dr. Adnan Eskikurt ve Prof. Dr. Mehmet Akif Ceylan da konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Miryokefalon Zaferi'nin yer tespitine yönelik yüzey araştırması tamamlandı
Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
Balıkesir Sındırgı'da ilk deprem konutlarının temeli yarın atılıyor
Kurtulmuş: Küresel şartların Türkiye üzerine ağır yükler getirdiği bu ortamda nihai barışı tesis etmek zorundayız
MİT Başkanı Kalın, Şam’da Suriye Cumhurbaşkanı Şara’yla görüşecek

Benzer haberler

Miryokefalon Zaferi'nin yer tespitine yönelik yüzey araştırması tamamlandı

Miryokefalon Zaferi'nin yer tespitine yönelik yüzey araştırması tamamlandı

Elmas'ın mutluluğu için ablası Yağmur'un da koruyucu ailesi oldu

Konya'da yaklaşık 5 bin yıllık "insan yüzlü" çömlek parçası bulundu

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
Doktor tavsiyesiyle başladığı okçulukta altın madalyaya uzandı

Doktor tavsiyesiyle başladığı okçulukta altın madalyaya uzandı
Konya'da kadınlar Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne dikkati çekmek için pedal çevirdi

Konya'da kadınlar Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne dikkati çekmek için pedal çevirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet