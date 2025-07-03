Dolar
39.82
Euro
46.81
Altın
3,326.06
ETH/USDT
2,594.90
BTC/USDT
109,728.00
BIST 100
10,228.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Göktaş'tan Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama

Bakan Göktaş, "Altı ayrı çalışma grubu kurarak mevzuat, çalışma hayatı, sağlık, eğitim, ekonomik teşvikler ile iletişim ve farkındalık oluşturma alanlarında Ulusal Demografi Stratejisi hazırlıklarını başlattık." ifadesini kullandı.

Fatih Gökbulut  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Bakan Göktaş'tan Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen Nüfus Politikaları Kurulu 2. Toplantısı'nda, koordinatör bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin kurul üyelerine bilgi verdiklerini aktardı.

Aile Yılı'nda, aile yapısını güçlendirmeye ve doğurganlığı artırmaya yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Altı ayrı çalışma grubu kurarak mevzuat, çalışma hayatı, sağlık, eğitim, ekonomik teşvikler ile iletişim ve farkındalık oluşturma alanlarında Ulusal Demografi Stratejisi hazırlıklarını başlattık. Kurulumuzda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, kurul üyelerimize ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM'den bazı orman yangınlarını PKK'ya bağlı bir grubun üstlendiği iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Bakan Yumaklı: Son bir haftada 624 yangından 621'i kontrol altına alındı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 14 soruda İklim Kanunu'nu anlattı
Samsun'da hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Benzer haberler

Bakan Göktaş'tan Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama

Bakan Göktaş'tan Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama

Bakan Göktaş'tan koruyucu aile himayesindeki çocuklara mektup

Bakan Göktaş'tan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü'ne ilişkin video mesaj

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Ulusun Annesi" dijital sergisi açıldı

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde "Ulusun Annesi" dijital sergisi açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet