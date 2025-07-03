Bakan Göktaş'tan Nüfus Politikaları Kurulu Toplantısı'na ilişkin açıklama
Bakan Göktaş, "Altı ayrı çalışma grubu kurarak mevzuat, çalışma hayatı, sağlık, eğitim, ekonomik teşvikler ile iletişim ve farkındalık oluşturma alanlarında Ulusal Demografi Stratejisi hazırlıklarını başlattık." ifadesini kullandı.
Ankara
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen Nüfus Politikaları Kurulu 2. Toplantısı'nda, koordinatör bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin kurul üyelerine bilgi verdiklerini aktardı.
Aile Yılı'nda, aile yapısını güçlendirmeye ve doğurganlığı artırmaya yönelik çalışmalara özel önem verdiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:
"Altı ayrı çalışma grubu kurarak mevzuat, çalışma hayatı, sağlık, eğitim, ekonomik teşvikler ile iletişim ve farkındalık oluşturma alanlarında Ulusal Demografi Stratejisi hazırlıklarını başlattık. Kurulumuzda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor, kurul üyelerimize ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum."
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