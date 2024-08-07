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Bakan Fidan, Arap Birliği ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi.

Gökhan Çeliker  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Bakan Fidan, Arap Birliği ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi Fotoğraf: Murat Gök - AA

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Arap Ligi ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi." ifadesi kullandı.


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