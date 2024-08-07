Bakan Fidan, Arap Birliği ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Arap Ligi ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile bir araya geldi." ifadesi kullandı.
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