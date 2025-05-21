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Dışişleri Bakanı Fidan, TDT Gayriresmi Zirvesi öncesinde meslektaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi öncesinde düzenlenen açılış etkinliğinde meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, TDT Gayriresmi Zirvesi öncesinde meslektaşlarıyla bir araya geldi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, TDT Gayriresmi Zirvesi öncesinde düzenlenen açılış etkinliğinde meslektaşlarıyla görüştüğü belirtildi.

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