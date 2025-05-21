Dışişleri Bakanı Fidan, TDT Gayriresmi Zirvesi öncesinde meslektaşlarıyla bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte’de Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi öncesinde düzenlenen açılış etkinliğinde meslektaşlarıyla bir araya geldi.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, TDT Gayriresmi Zirvesi öncesinde düzenlenen açılış etkinliğinde meslektaşlarıyla görüştüğü belirtildi.
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