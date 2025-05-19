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Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye, tüm bölgenin istikrarı açısından kilit bir aktör konumundadır

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Sırbistan, Türkiye ile olan ilişkilerine özel önem atfetmektedir. Türkiye, sahip olduğu büyük etki gücüyle tüm bölgenin istikrarı açısından kilit bir aktör konumundadır." dedi.

İsmail Özdemir  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye, tüm bölgenin istikrarı açısından kilit bir aktör konumundadır

Belgrad

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin bölgedeki istikrar için Türkiye ile olan ilişkilerine özel önem verdiğini ifade etti.

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Vucic, başkent Belgrad'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

Görüşmenin ardından Instagram hesabından paylaşım yapan Vucic, Bakan Fidan'ı ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Vucic, Türkiye ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin yoğun siyasi diyalog ile ekonomiden enerjiye, turizmden kültür ve eğitime kadar her alanda kapsamlı işbirliğiyle karakterize edildiğini kaydederek, şunları ifade etti:

"Görüşmemizin bu ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağına eminim. Türkiye'nin 2027 yılında Belgrad'da düzenlenecek EXPO'ya katılımını teyit etmesinden özellikle memnuniyet duyuyorum. Bu karar, güçlü ortaklığımızın ve karşılıklı güvenimizin somut göstergesidir. Sırbistan, Türkiye ile olan ilişkilerine özel önem atfetmektedir. Türkiye, sahip olduğu büyük etki gücüyle tüm bölgenin istikrarı açısından kilit bir aktör konumundadır."

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