Dolar
38.86
Euro
43.75
Altın
3,234.05
ETH/USDT
2,511.10
BTC/USDT
105,120.00
BIST 100
9,577.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Dışişleri Bakanı Fidan, TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek TDT Gayriresmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik edecek ve TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak.

Can Efesoy  | 20.05.2025 - Güncelleme : 20.05.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, bugün ve yarın  Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a refakat etmek ve TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na iştirak etmek için Macaristan'da olacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Fidan, yarınki Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda yapacağı konuşmada, uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet sağlamada zorlandığı bir dönemde, TDT ülkelerinin bölgesel sahiplenme anlayışıyla aralarındaki işbirliğini her geçen gün güçlendirdiğini vurgulayacak.

TDT ülkelerinin büyük Türk dünyasının birer parçası olduğunun daima hatırda tutulması ve bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizecek Fidan, Kıbrıs Türklerinin onlarca yıldır maruz bırakıldıkları haksız ve insanlık dışı izolasyonlar karşısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle (KKTC) dayanışma içinde olmanın TDT'nin ortak sorumluluğu olduğuna inandığını aktaracak.

Fidan, TDT’nin teşkilat kapasitesi ve imkanlarının güçlendirilmesinin yanı sıra ulaştırma, enerji ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki işbirliğinin artırılmasını hedeflediklerini ifade edecek.

Bakan Fidan, en son 6 Kasım 2024’te, TDT Bişkek Zirvesi öncesinde düzenlenen aynı tarihteki Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılmıştı.

Türk Devletleri Teşkilatı

Azerbaycan'ın Şuşa kentinde 5-6 Temmuz 2024'te düzenlenen TDT Gayriresmi Zirvesi ve 6 Kasım 2024'te Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapılan TDT 11. Zirvesi'nde, Türk dünyasındaki dayanışmayı ve işbirliğini derinleştirme kararlılığı dile getirilmişti.

21 Mayıs'taki Budapeşte Zirvesi'nde, Bişkek Zirvesi kararları yönünde atılmakta olan adımların kapsamlı biçimde ele alınması ve dış dünyaya güçlü birlik mesajı verilmesi bekleniyor.

Zirve sonunda, TDT ülkeleri arasındaki işbirliği alanları ve Teşkilatın kurumsal bütünleşmesinin artırılmasına yönelik bir Ortak Bildiri kabul edilmesi ve muhtelif belgelerin imzalanması öngörülüyor.

TDT 12. Zirvesi gelecek aylarda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzon'da 25 yıl önce deniz faciasında hayatını kaybeden 38 kişi törenle anıldı
Tarım eğitimini teoriden seraya taşıyan lise öğrencileri 1 milyon fide üretimi hedefliyor
Zonguldak'ta 2010'daki grizu faciasında hayatını kaybedenler anıldı
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 9 maden ocağı kapatıldı
Yargıtaydan sürekli arızalanan sıfır otomobil için "yenisiyle değişim" kararı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Fidan, TDT Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Fidan, Sırbistan'da temaslarda bulundu

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye, tüm bölgenin istikrarı açısından kilit bir aktör konumundadır

Bakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak

Bakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak
Bakan Fidan, "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi" toplantısı dolayısıyla Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

Bakan Fidan, "Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi" toplantısı dolayısıyla Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek
Rusya ve Ukrayna heyetleri, İstanbul'daki müzakerelerde 'esir takası' konusunda anlaşmaya vardı

Rusya ve Ukrayna heyetleri, İstanbul'daki müzakerelerde 'esir takası' konusunda anlaşmaya vardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet